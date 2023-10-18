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Almanya'da Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi - Son Dakika

Almanya'da Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi

Son Güncelleme: 18.10.2023 22:05

Almanya'nın başkenti Berlin ve Frankfurt kentlerinde Filistin'e destek gösterisi yapmak isteyenlere polis müdahale etti. Berlin'deki gösterilere izin verilmemesi üzerine polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı ve yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı. Frankfurt'ta ise göstericilere tazyikli su sıkıldı ve bazı göstericiler gözaltına alındı. Kassel, Bochum ve Wuppertal kentlerinde ise kısa süreli destek gösterileri olaysız bir şekilde gerçekleştirildi.

Almanya'da Filistin'e destek gösterisi yapmak isteyenlere, polis müdahale etti.

Polis, başkent Berlin ve Frankfurt kentlerinde yasaklandığı gerekçesiyle Filistin destekçilerinin eylemine izin vermedi.

Berlin'deki gösterilere izin verilmemesi nedeniyle polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı, yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı.

Arap vatandaşlarının yoğun olduğu Sonnenallee Caddesi'nde toplanan göstericilerden bazıları, polise taş ve şişe atmalarının ardından polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Göstericiler caddede barikatlar kurarak, çöp konteynerleri ve skuterleri ateşe verdi.

Frankfurt'ta ise göstericilere tazyikli su sıkıldı, mukavemet gösteren bazı göstericiler gözaltına alındı.

Ayrıca Kassel, Bochum ve Wuppertal kentlerinde kısa süreli destek gösterileri gerçekleştirildi. Bu kentlerdeki gösteriler olaysız sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Almanya'da Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi - Son Dakika
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