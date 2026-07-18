Almanya'da İstihbarat Reformu Başlatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da İstihbarat Reformu Başlatılıyor

18.07.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, istihbaratın yetkilerini artırmayı amaçlayan reformu açıkladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, istihbarat kurumlarının yetkilerinin genişletilmesini öngören bir reform hazırlığında olduklarını, amaçlarının bu kurumları, yabancı ülkelerdeki muhataplarıyla daha etkin iş birliği yapabilecek "gerçek istihbarat servisleri" haline getirmek olduğunu söyledi. Reformun ağustosta Bakanlar Kurulu'na sunulması planlanıyor.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Dobrindt, istihbarat kurumlarının yetkilerinin genişletilmesini öngören bir reform hazırlığında olduklarını söyledi. Dobrindt, daha önce "soyut tehdit" olarak değerlendirilen güvenlik riskini, artık "yüksek tehdit seviyesi" olarak tanımladığını belirterek, "Bu, Almanya'da her an terör saldırısı riski bulunduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'ya yönelik saldırı planlarının açık şekilde görüldüğünü belirten Dobrindt, bu tehditlerin yalnızca kritik altyapıyı değil, kişi ve kurumları da hedef aldığını dile getirdi. Bu çerçevede, istihbarat teşkilatlarının yetkilerinin artırılmasını istediklerini kaydeden Dobrindt, amaçlarının bu kurumları, yabancı ülkelerdeki muhataplarıyla daha etkin iş birliği yapabilecek "gerçek istihbarat servisleri" haline getirmek olduğunu söyledi.

İSTİHBARAT BİRİMLERİNE DOĞRUDAN MÜDAHELE YETKİSİ

13 Ağustos'ta Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelmesi beklenen istihbarat reformuyla, belirli tehdit durumlarında istihbarat birimlerine yalnızca bilgi toplama ve analiz etmenin ötesinde, doğrudan müdahale yetkisi verilmesi planlanıyor. Düzenleme kapsamında, acil durumlarda polis zamanında müdahale edemediği takdirde istihbarat görevlilerinin mahkeme onayıyla konutlara girip arama yapabilmesinin önü açılabilecek.

Yeni yetkilerin uygulanması ise bağımsız bir denetim kurulunun ön onayına tabi olacak. Dobrindt, istihbarat ile polis arasındaki görev ayrımının ise korunacağını vurguladı.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da İstihbarat Reformu Başlatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı
Bir devir sona erdi Düğün takılarıyla ilgili radikal karar Bir devir sona erdi! Düğün takılarıyla ilgili radikal karar
Yargı ’dur’ dedi: Özel okullar ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak Yargı 'dur' dedi: Özel okullar ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak
Görüntüler korkunç Sokak kavgasında kılıçlar konuştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Sokak kavgasında kılıçlar konuştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar

09:57
’Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisindeki sahne Çin’i karıştırdı
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı
09:56
Bakan Gürlek duyurdu Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
09:34
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
09:07
O milletvekilinin istediği oldu Ardahan Valisi artık görevde değil
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil
08:53
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
08:15
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 10:44:08. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da İstihbarat Reformu Başlatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.