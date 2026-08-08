Almanya’nın Fürth kentinde farklı inançların temsilcileri aynı duada buluştu

Haber: İlhan Baba

(FÜRTH) – Almanya'nın Fürth kentinde gönüllü itfaiye teşkilatı tarafından düzenlenen yaz şenliğinde Müslüman, Hristiyan, ve Yahudi din temsilcileri aynı törende dua etti. Farklı inanç toplulukları, kurumlar ve gönüllüleri bir araya getiren etkinlikte; yeni itfaiye araçları tanıtılırken, yangınlara müdahaleye ilişkin uygulamalı gösteriler de yapıldı.

Gönüllü itfaiye teşkilatının kaza, şiddetli hava olayları, afet ve sivil koruma alanlarında yürüttüğü çalışmaların tanıtıldığı etkinlikte, üç yeni itfaiye aracı da ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Etkinlikte Müslüman, Hristiyan ve Yahudi dinlerinin temsilcileri birlikte dua etti. Müslüman cemaat adına duayı DİTİB Fürth Mevlana Camii İmamı Hasan Mutlu yaptı.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, farklı inançların temsilcilerinin aynı törende buluşmasının Fürth'teki toplumsal dayanışma ve birlikte yaşama kültürünün önemli bir göstergesi olduğu belirtildi. Gönüllü itfaiyecilerin kent güvenliği için zamanlarını ve emeklerini karşılık beklemeden toplum yararına sunmasının önemli bir toplumsal sorumluluk olduğu vurgulandı.

Şenliğe, Fürth Sosyal Demokrat Parti (SPD) Belediye Başkanı Thomas Jung, ikinci Belediye Başkanı Markus Braun,üçüncü Belediye Başkanı Dietmar Helm, itfaiye yöneticileri, Diyanet İşleri İslam Birliği (DİTİB) Kuzey Bavyera Eyalet Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi ve DİTİB Fürth Başkanı Refet Avcı, DİTİB Fürth Mevlana Camii İmamı Hasan Mutlu ile çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

"TÜRK GENÇLERİ GÖNÜLLÜ İTFAİYEDE"

Diyanet İşleri İslam Birliği (DİTİB) Kuzey Bavyera Eyalet Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi ve DİTİB Fürth Başkanı Refet Avcı, Türk vatandaşlarının gönüllü itfaiye teşkilatında görev almasının, özellikle Türk gençleri açısından önemli bir örnek oluşturduğunu söyledi.

Avcı, şenlik sırasında gönüllü itfaiyede görev yapan Türk gençleriyle bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı ve gençlerle görüş alışverişinde bulundu. Avcı ayrıca kendisi gibi gönüllü itfaiyecilere bir tepsi baklava ikram etti.

DİTİB Fürth Mevlana Camii İmamı Hasan Mutlu da İslam'ın"İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır" anlayışına dikkat çekerek, özellikle gönüllü itfaiyecilerin herhangi bir karşılık beklemeden toplumun güvenliği için görev yaptığını belirtti.

İtfaiyecilerin yalnızca modern araç ve ekipmanlarla değil, görev bilinci, fedakarlık ve topluma hizmet anlayışıyla önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade ettiğini belirten Mutlu, DİTİB Fürth Dernek Başkanı Refet Avcı'nın hem itfaiyedeki görevleri hem de cami ve cemaat çalışmalarındaki katkılarıyla toplumlar arasında köprü oluşturduğunu söyledi.

"YENİ İTFAİYE ARAÇLARI İLGİ GÖRDÜ"

Şenlik alanında sergilenen itfaiye araçlara ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, araçlarda kullanılan modern itfaiye teknolojilerini yakından inceleme fırsatı buldu. Tanıtılan araçlar arasında LF 10 tipi yangın söndürme aracı da yer aldı. Yaklaşık 1600 litre su kapasitesine sahip araçta, dakikada en az 1000 litre su pompalayabilen yangın söndürme santrifüj pompası bulunuyor. Araç, yangınlara müdahalenin yanı sıra teknik yardım ve şiddetli hava olaylarında kullanılabilecek çeşitli ekipmanlarla donatıldı.

İtfaiye ekipleri ayrıca yangınlara müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak gösterdi. Şenliğin dikkat çeken bölümlerinden biri yağ yangını tatbikatı oldu. Gösteride, yanan yağın üzerine su dökülmesi durumunda meydana gelebilecek tehlikeli sonuçlar uygulamalı olarak gösterildi. İtfaiye ekipleri, yağ yangınlarına kesinlikle suyla müdahale edilmemesi gerektiği konusunda ziyaretçileri uyardı.

Çocuklar için şişme oyun alanlarının da kurulduğu şenlikte ziyaretçilere ızgarada hazırlanan yemeklerin yanı sıra vegan yiyecekler, çeşitli içecekler, kahve ve pasta ikram edildi.