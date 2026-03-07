Almanya'da Kamu Kurumlarında Ayrımcılık

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Federal Meclisi Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, kamu kurumlarında ayrımcılık ve ırkçılığı inceleyen kapsamlı bir araştırmanın Müslümanların önemli bir bölümünün kamu hizmetlerinde ayrımcılık deneyimi yaşadığını ortaya koyduğunu açıkladı. Karaahmetoğlu, raporun kurumsal süreçlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etti.

Almanya Federal Meclisi Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Federal İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan ve kamu kurumlarında ayrımcılık ile ırkçılığı inceleyen kapsamlı bir araştırmanın kamuoyuna sessiz şekilde duyurulduğunu açıkladı.

Yaklaşık 250 sayfalık raporun, Almanya'da yaşayan Müslümanların önemli bir bölümünün kamu kurumlarında ayrımcılığa uğradığını ya da bu yönde deneyimler yaşadığını ortaya koyduğunu belirten Karaahmetoğlu, araştırmanın ırkçılığın çoğu zaman açık düşmanlık şeklinde değil; kurumların rutin uygulamaları, karar alma süreçleri ve kurumsal kültürü içinde gizli biçimde ortaya çıktığını gösterdiğini ifade etti.

Gert Pickel yönetiminde ve Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) tarafından yürütülen "Kurumlar ve Irkçılık (InRa)" başlıklı çalışmada, devlet kurumlarında ilk kez geniş kapsamlı incelemeler yapıldı. Raporda, incelenen tüm kurum türlerinde ırkçı ayrımcılık örneklerine rastlandığı belirtildi.

Araştırmanın önemli bir uyarı niteliği taşıdığını vurgulayan Karaahmetoğlu, amacın herhangi bir kurumu ya da kamu görevlisini hedef almak değil, devletin adalet ve eşitlik ilkesini güçlendirmek olduğunu söyledi.

Devletin vatandaşla temas ettiği her noktada güven üretmesi gerektiğini belirten Karaahmetoğlu, bazı kesimlerin kamu hizmeti alırken kendilerini dışlanmış ya da dezavantajlı hissetmesinin kurumsal süreçlerin yeniden gözden geçirilmesini gerektirdiğini ifade etti.

Karaahmetoğlu ayrıca, kamu kurumlarında bağımsız ve erişilebilir şikayet mekanizmalarının güçlendirilmesi, personel eğitimlerinin teknik konuların yanı sıra kültürel hassasiyet ve ayrımcılıkla mücadele başlıklarını da kapsaması gerektiğini kaydetti.

Ayrımcılıkla mücadele düzenlemelerinin kamu kurumlarını da kapsayacak şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Karaahmetoğlu, eşit muamelenin siyasi bir tercih değil anayasal bir yükümlülük olduğunu vurguladı.