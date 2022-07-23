Almanya'da kaybolmaya karşı renkli valiz tavsiyesi

Almanya'nın Frankfurt Havalimanı yetkilileri, personel yetersizliği sebebiyle havalimanında valizlerin kaybolması problemine farklı bir tavsiye sundu. Siyah renkli bavul yerine çarpıcı renkli bavul, bavul kayışı, farklı büyük etiket veya renkli kurdelenin faydalı olacağını belirten yetkililerin bu açıklaması, Alman basınında esprili bir yaklaşım buldu.

Kovid-19 salgını sırasında havayolları ve havalimanlarının personel azaltması, salgın sonrasında canlanan havayolu turizmin artmasıyla personel sıkıntısı baş gösterdi. Personel sıkıntısı sebebiyle iptal edilen seferler, yeterli olmayan yer hizmetleri, yaşanan kaos ve kaybolan bagajlardan dolayı artan şikayetlere Frankfurt Havalimanı'ndan çeşitli yaratıcı ipuçları içeren tavsiyeler geldi.