Almanya'da kaybolmaya karşı renkli valiz tavsiyesi - Son Dakika
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Almanya'da kaybolmaya karşı renkli valiz tavsiyesi

23.07.2022 16:43
Almanya'da kaybolmaya karşı renkli valiz tavsiyesi

Almanya'nın Frankfurt Havalimanı yetkilileri, personel yetersizliği sebebiyle havalimanında valizlerin kaybolması problemine farklı bir tavsiye sundu.

Almanya'nın Frankfurt Havalimanı yetkilileri, personel yetersizliği sebebiyle havalimanında valizlerin kaybolması problemine farklı bir tavsiye sundu. Siyah renkli bavul yerine çarpıcı renkli bavul, bavul kayışı, farklı büyük etiket veya renkli kurdelenin faydalı olacağını belirten yetkililerin bu açıklaması, Alman basınında esprili bir yaklaşım buldu.

Kovid-19 salgını sırasında havayolları ve havalimanlarının personel azaltması, salgın sonrasında canlanan havayolu turizmin artmasıyla personel sıkıntısı baş gösterdi. Personel sıkıntısı sebebiyle iptal edilen seferler, yeterli olmayan yer hizmetleri, yaşanan kaos ve kaybolan bagajlardan dolayı artan şikayetlere Frankfurt Havalimanı'ndan çeşitli yaratıcı ipuçları içeren tavsiyeler geldi.

POLİS, İSİM ADRES YAZAN ETİKETLERİ ASLA ÖNERMİYORYetkililer, 20 Temmuz'da yaptıkları açıklamada yolcuların çoğunlukla siyah valiz tercih ettiğini ifade ederek "Birçok insan siyah valizle seyahat eder. Bu, valiz bulmayı çok zaman alıcı bir hale getirir. Bireysel çıkartmalar, renkli bir bagaj kayışı, kumaş bantla yapıştırılmış bir işaret, renkli valiz kılıfları veya hatta bir parça hediye kurdelesinin bile kullanışlı olduğu kanıtlanmıştır" denildi.Açıklamada valizlerin hem iç hem dış kısmına açıkça görünebilir ve okunaklı mülkiyet ve adres bilgisi yazılması tavsiyesi ayrıca dikkat çekti çünkü güvenlik güçleri adların ve adreslerin bulunduğu bagaj etiketini güvenlik gerekçesiyle 'kesinlikle' önermiyor.'LÜTFEN ARTIK SİYAH VALİZ YOK!'Almanya basınında esprili bir karşılık bulan bu açıklama için Bild medya organı "Lütfen artık siyah valiz yok!" başlığı atarak havalimanında talep edilmeyi bekleyen 2 bin kayıp valiz olduğu ifade edildi. Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı yetkililerinin personel azlığına çözüm bulmak yerine yolcuların çok fazla siyah valiz kullandığını belirtmesi ve polisin tam tersi tavsiye vermesini eleştirildi.


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Kaynak: DHA

Frankfurt, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da kaybolmaya karşı renkli valiz tavsiyesi - Son Dakika

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