Almanya'da Kayıp Türk Kadın Cesedi Bulundu
Almanya'da Kayıp Türk Kadın Cesedi Bulundu

17.09.2025 16:57
Almanya'da kaybolan Türk kadın Gülşah'ın cesedi bavul içinde bulundu, polis özel ekip kurdu.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Filderstadt kentinde, temmuz ayından bu yana kayıp olarak arandığı belirtilen 40 yaşındaki Türk vatandaşı Gülşah'ın cansız bedeni bavul içinde bulundu.

İNŞAAT İŞÇİLERİ TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Reutlingen Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, Filderstadt'ın Bonlanden semtinde, bir yaya köprüsünün altında bulunan bir bavul, bölgede çalışan inşaat işçileri tarafından fark edildi. Bavulu açtıklarında bir kadın cesediyle karşılaşan işçiler, polis ekiplerini ihbarda bulundu.

CANSIZ BEDENİN GÜLŞAH'A AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerin ardından bulunan cesedin, 21 Temmuz'dan bu yana kayıp olarak aranan 40 yaşındaki Türk kadın Gülşah'a ait olduğu belirlendi. En son 21 Temmuz'da Stuttgart'ta görüldüğü, ailesi tarafından kayıp olarak bildirildiği belirtilen kadının, kaybolmadan önce bir süre sokakta yaşadığını ve ardından ailesinin yanına döndüğünü, bir çocuk annesi olduğunu açıklandı.

Almanya'da kayıp Türk kadının cansız bedeni bavul içinde bulundu

44 KİŞİLİK ÖZEL EKİP KURULDU

Alman polisi, olayla ilgili fail ya da faillerin yakalanabilmesi için 44 kişilik özel bir ekip "Soko Trolley" kurdu, ancak henüz fail bulunamadı. Polis, olayla ilgili bilgisi olanların ihbarda bulunmasını istedi. Savcılık, olaya ilişkin kesin bilgi veren kişiye 1.000 avro ödül verileceğini duyurdu. İhbarların yapılması için telefon numaraları paylaşıldı.

TELEVİZYONDAKİ ÜNLÜ SUÇ PROGRAMINDA ELE ALINACAK

Öte yandan, olay, Almanya'nın ZDF kanalında yayınlanan ünlü suç programı "Aktenzeichen XY... Ungelöst"te 17 Eylül Çarşamba günü ekranlara taşınacak.

Kaynak: ANKA

