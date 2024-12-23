Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş - Son Dakika
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Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş

Almanya\'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş

Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarında 5 kişi öldü, 205 kişi yaralandı. Suudi asıllı psikiyatrist Dr. Taleb al-Abdulmohsen'in saldırıdan sorumlu olduğu belirtildi. Şüpheli, son 11 yıl boyunca Alman güvenlik güçlerinin radarında olduğu halde ciddi bir tehdit olarak değerlendirilmemiş.

23.12.2024 16:10
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Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarında 5 kişinin ölümüne, 205 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyla ilgili şok edici detaylar ortaya çıktı. Saldırıdan sorumlu tutulan Suudi asıllı psikiyatrist Dr. Taleb al-Abdulmohsen'in, 11 yıl boyunca Alman güvenlik güçlerinin radarında olduğu belirlendi.

Bild gazetesinin ulaştığı gizli dosyaya göre, 50 yaşındaki şüpheli hakkında yıllardır çeşitli uyarılar yapılmış. 2013'te bir tıp derneğini tehdit eden, 2014'te saldırı ve intihar tehdidinde bulunan, 2015'te ise Alman yargıçları hedef alan al-Abdulmohsen'in, sosyal medyada "Alman vatandaşlarını katletme" imasında bulunduğu da ortaya çıktı. Ancak tüm bu uyarılara rağmen şüpheli hiçbir zaman ciddi bir tehdit olarak değerlendirilmemiş.

Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen saldırıda, al-Abdulmohsen'in aracını kasıtlı olarak kalabalığın arasına sürdüğü belirtiliyor. Saldırıda 9 yaşında bir çocuk, üç çocuk annesi bir kadın ve yaşlı bir çift hayatını kaybetti. Yaralanan 205 kişiden 40'ının durumu hala kritik.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, şüphelinin hiçbir kalıba uymadığını belirterek, "İslam'a karşı olmasına rağmen eylemleri İslamcı terörizme benziyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kendini ateist olarak tanımlayan ve İslam karşıtı görüşleriyle bilinen şüpheli, aynı zamanda Almanya'nın göçmen karşıtı AfD partisini destekliyordu. Saldırganın otelde kaldığı ve eylemi planladığı iddia ediliyor. Beş cinayet suçlamasıyla yargılanacak olan şüpheli tutuklu yargılanacak.

Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş
Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş
Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş
Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş

Güvenlik, Almanya, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş - Son Dakika

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