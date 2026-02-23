Almanya'da Paskalya İçi Oruç Dönemi Başladı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'daki Katolik ve Protestan kiliseleri, Paskalya öncesi 40 günlük oruç ve düşünce dönemini başlatarak, bağış, şefkat ve sosyal sorumluluk mesajlarıyla toplumu harekete geçirmeye çağırdı.

Almanya'da Katolik ve Protestan kiliseleri, Paskalya öncesi 40 günlük oruç ve düşünce dönemini başlattı. Oruç dönemi, Hristiyanlar için İsa'nın çektiği acıları ve ölümünü anma zamanı olarak değerlendiriliyor. Bu dönemde sadece tatlı, et veya alkol gibi tüketim alışkanlıklarından vazgeçilmesi değil, günlük rutinlerin kırılması ve ihtiyaç sahiplerine dayanışma gösterilmesi de ön plana çıkıyor.

Almanya'daki tüm Katolik kiliselerinde 22 Mart'ta bağış toplanacak. Katolik yardım kuruluşu Misereor, Kamerun'daki gençler için bağış çağrısında bulunurken, Protestan Kilisesi günlük yaşamda daha fazla şefkat göstermeye davet etti.

Hessen eyaletine bağlı Hofheim kentinde düzenlenen açılış ayininde Misereor, "Gelecek Buradan Başlıyor" sloganıyla sosyal eşitsizliklere karşı sorumluluk alınmasını ve barış için çaba gösterilmesini istedi.

Protestan Kilisesi ise Niedersachsen eyaletine bağlı Göttingen kentinde başlattığı kampanyayı "Yedi Hafta Sertlik Olmadan" sloganıyla duyurdu. Hannover Eyalet Piskoposu Ralf Meister, yabancı düşmanlığı, okul bahçelerinde zorbalık ve sosyal medyada nefretin günlük yaşamın parçası haline geldiğine dikkati çekerek, İncil'in şefkat ve merhamet mesajını hatırlattı. Meister, "Önümüzdeki yedi hafta, başkalarını dinlemeyi öğrenme dönemi olabilir" dedi.

Limburg Piskoposu Georg Bätzing ise açılış ayininde, geleceğin sadece iklim krizi ve doğal kaynakların sömürüsü nedeniyle belirsiz olmadığını, insanların haklarını ve fırsatlarını ellerinden alan sistemlerin de geleceği etkilediğini vurguladı.