Almanya'da Paskalya İçi Oruç Dönemi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da Paskalya İçi Oruç Dönemi Başladı

23.02.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katolik ve Protestan kiliseleri, sosyal sorumluluk ve şefkat çağrısıyla 40 günlük orucu başlattı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)Almanya'daki Katolik ve Protestan kiliseleri, Paskalya öncesi 40 günlük oruç ve düşünce dönemini başlatarak, bağış, şefkat ve sosyal sorumluluk mesajlarıyla toplumu harekete geçirmeye çağırdı.

Almanya'da Katolik ve Protestan kiliseleri, Paskalya öncesi 40 günlük oruç ve düşünce dönemini başlattı. Oruç dönemi, Hristiyanlar için İsa'nın çektiği acıları ve ölümünü anma zamanı olarak değerlendiriliyor. Bu dönemde sadece tatlı, et veya alkol gibi tüketim alışkanlıklarından vazgeçilmesi değil, günlük rutinlerin kırılması ve ihtiyaç sahiplerine dayanışma gösterilmesi de ön plana çıkıyor.

Almanya'daki tüm Katolik kiliselerinde 22 Mart'ta bağış toplanacak. Katolik yardım kuruluşu Misereor, Kamerun'daki gençler için bağış çağrısında bulunurken, Protestan Kilisesi günlük yaşamda daha fazla şefkat göstermeye davet etti.

Hessen eyaletine bağlı Hofheim kentinde düzenlenen açılış ayininde Misereor, "Gelecek Buradan Başlıyor" sloganıyla sosyal eşitsizliklere karşı sorumluluk alınmasını ve barış için çaba gösterilmesini istedi.

Protestan Kilisesi ise Niedersachsen eyaletine bağlı Göttingen kentinde başlattığı kampanyayı "Yedi Hafta Sertlik Olmadan" sloganıyla duyurdu. Hannover Eyalet Piskoposu Ralf Meister, yabancı düşmanlığı, okul bahçelerinde zorbalık ve sosyal medyada nefretin günlük yaşamın parçası haline geldiğine dikkati çekerek, İncil'in şefkat ve merhamet mesajını hatırlattı. Meister, "Önümüzdeki yedi hafta, başkalarını dinlemeyi öğrenme dönemi olabilir" dedi.

Limburg Piskoposu Georg Bätzing ise açılış ayininde, geleceğin sadece iklim krizi ve doğal kaynakların sömürüsü nedeniyle belirsiz olmadığını, insanların haklarını ve fırsatlarını ellerinden alan sistemlerin de geleceği etkilediğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Paskalya, Almanya, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Paskalya İçi Oruç Dönemi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş "Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
10’da 10 Erzurumspor, Süper Lig’e göz kırpıyor 10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor
Galatasaray maçı öncesi Juventus’u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray maçı öncesi Juventus'u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı

12:25
Bugün yürürlüğe girdi İstanbul’da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
Bugün yürürlüğe girdi! İstanbul'da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
11:09
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 12:41:57. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Paskalya İçi Oruç Dönemi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.