Almanya\'da Şiddetli Kar Yağışı ve Buzlanma Uyarısı

Dünya

ALMANYA'da bazı bölgelerdeki şiddetli kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarı yapıldı.

Alman Meteoroloji Servisi (DWD), Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ile Aşağı Saksonya eyaletleri başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünde etkili olan kar yağışının ülke genelinde artarak devam etmesinin beklendiğini duyurdu. Yetkililer, yolların kar ve buzla kaplı olması nedeniyle sürücülere gereksiz seyahatlerden kaçınmaları ve dikkatli araç kullanmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Ülkedeki en düşük sıcaklıkların ise eksi 5 dereceye kadar düştüğü belirtildi.