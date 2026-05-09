Almanya'da Sosyal Harcamalarda Tasarruf Çağrısı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi Genel Başkanı Markus Söder, ülkede artan bütçe baskısı ve ekonomik durgunluk nedeniyle sosyal harcamalarda tasarruf yapılması çağrısında bulundu. Söder, özellikle "vatandaşlık yardım parası olarak bilinen Bürgergeld" ödemelerinde düzenleme istedi.

Almanya'da son dönemde artan bütçe baskısı ve ekonomik yavaşlama nedeniyle sosyal yardım sistemi üzerindeki tartışmalar sürerken, koalisyon hükümetinin küçük ortağı CSU Partisi Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, federal hükümetin sosyal harcamalarda tasarrufa gitmesi gerektiğini söyledi.

Söder, yaklaşık 200 milyar avroluk sosyal bütçeye dikkati çekerek, özellikle vatandaşlık yardımı olarak bilinen "Bürgergeld" ödemelerinde düzenleme yapılmasını istedi. Sosyal adaletin yalnızca yardımlardan ibaret olmadığını kaydeden Söder, "Sosyal adalet, sisteme katkı sağlayan ve çalışarak prim ödeyen insanları da gözetmek anlamına gelir" dedi.

CSU lideri, yüksek vergi ve sosyal yükler nedeniyle Almanya'daki "performans sahibi" kesimlerin ülkeyi terk etme riski bulunduğunu savundu. Söder, devletin mali hareket alanı bulunduğunu ve bunun sosyal harcamalarda yapılacak düzenlemelerle değerlendirilebileceğini savundu.

Söder'in açıklamalarının Almanya'da ekonomik durgunluk, artan sosyal harcamalar ve göç politikaları ekseninde süren bütçe tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti