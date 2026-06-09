Almanya'da Ukraynalı Askeri Göçmen Artışı - Son Dakika
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Almanya'da Ukraynalı Askeri Göçmen Artışı

09.06.2026 10:40
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Almanya'da askerlik çağındaki Ukraynalı erkeklerin sayısı son 16 ayda 58 bin arttı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)Almanya'da yaşayan askerlik çağındaki Ukraynalı erkeklerin sayısı son 16 ayda yaklaşık 58 bin arttı. Uzmanlar artışı, Ukrayna'nın yurt dışına çıkış kurallarındaki değişikliğe bağlarken, AB'de bu kişilere yönelik geçici koruma statüsünün geleceği tartışılıyor.

Almanya'da yaşayan askerlik çağındaki Ukraynalı erkeklerin sayısının son 16 ayda önemli ölçüde arttığı açıklandı. Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) verilerine göre, Ukrayna'dan gelen yeni göçmenler arasında 18-63 yaş aralığındaki erkeklerin oranında dikkat çekici bir yükseliş yaşandı.

BAMF'ın 30 Mayıs tarihli verilerine göre, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Almanya'da bulunan Ukraynalıların sayısı 1 milyon 348 bin 258'e ulaştı. Bu kişilerin 355 bin 745'ini askerlik çağındaki erkekler oluşturdu.

8 Mart 2025 tarihinde Almanya'da savaş nedeniyle bulunan Ukraynalıların sayısı 1 milyon 253 bin 569 olarak kaydedilmişti. Bu grubun 297 bin 660'ı 18-63 yaş arasındaki erkeklerden oluşuyordu. Veriler, son 16 ayda Almanya'ya gelen yaklaşık 95 bin kişilik artışın önemli bir bölümünün askerlik çağındaki erkeklerden kaynaklandığını ortaya koydu.

Uzmanlar, bu artışın nedenlerinden biri olarak Ukrayna'nın Ağustos 2025'te yürürlüğe giren yeni düzenlemesini gösteriyor. Düzenleme kapsamında, 18-22 yaş arasındaki askerlik yükümlüsü erkeklerin yurt dışına çıkışına izin verilmeye başlandı. Daha önce bu yaş grubundaki erkekler yalnızca istisnai durumlarda ülke dışına çıkabiliyordu.

Savaşın ilk yıllarında Almanya'ya gelen Ukraynalılar arasında kadınlar ve çocuklar çoğunluğu oluşturuyordu. Tek ebeveynli aileler ve çocuklarının, Almanya'daki Ukraynalı nüfusun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğu belirtilirken, bu oranın Almanya genel nüfusundaki ortalamanın yaklaşık 5 katı olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, geçen hafta gerçekleştirilen Avrupa Birliği İçişleri Bakanları toplantısında, askerlik çağındaki Ukraynalılara geçici koruma statüsünün otomatik olarak verilmemesi gerektiğini savundu. Dobrindt, bu kişilerin Almanya'da kalabilmek için bireysel iltica başvurusu yapmaları gerektiğini söyledi.

Alman hükümet kaynaklarına göre Dobrindt'in önerisi, birçok Avrupa Birliği üyesi ülkenin İçişleri Bakanları tarafından da destekleniyor. Avrupa Komisyonu'nun, Ukraynalılara yönelik geçici koruma statüsünde değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine ilişkin kararını haziran ayı sonuna kadar açıklaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Politika, Almanya, Göçmen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Ukraynalı Askeri Göçmen Artışı - Son Dakika

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