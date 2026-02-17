Almanya'da Uyum Kursu Teşvikleri Kaldırıldı - Son Dakika
Almanya'da Uyum Kursu Teşvikleri Kaldırıldı

17.02.2026 14:27
SPD Milletvekili Karaahmetoğlu, teşviklerin kaldırılmasının entegrasyonu olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) uyum kurslarında gönüllü katılım teşvikini kaldırmasının entegrasyon sürecini olumsuz etkilediğini belirtti.

Yaklaşık 130 bin geçici koruma statüsündeki kişinin bu değişiklikten etkileneceğini ifade eden Karaahmetoğlu, dil eğitiminin ve Almanya'nın sosyal, kültürel ve siyasi yapısının öğretilmesinin entegrasyonu hızlandıran en önemli adım olduğunu vurguladı.

Teşviklerin kaldırılmasıyla, İş Ajansları tarafından kurslara yönlendirilmeyen göçmenlerin Almanca öğrenme taleplerinin artık karşılanamayacağını belirten Karaahmetoğlu, kursların bireysel finansmanının çoğu kişi için mümkün olmadığını söyledi. Karaahmetoğlu, dil öğrenme süresinin uzamasının iş piyasasına girişin gecikmesine ve sosyal yardımlara bağımlılığın artmasına yol açacağını kaydetti.

Karaahmetoğlu, "Entegrasyonun gecikmesinin maliyeti, kısa vadeli tasarruflardan çok daha yüksek. Her yatırım, orta vadede topluma ve kamu bütçesine olumlu şekilde geri dönüyor" dedi.

Kaynak: ANKA

