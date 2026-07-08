Almanya'da Yasa Dışı Girişler %22 Azaldı - Son Dakika
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Almanya'da Yasa Dışı Girişler %22 Azaldı

08.07.2026 14:14
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2026'nın ilk yarısında Almanya'ya yasa dışı girişler 24,329'a düştü; kontroller etkili oldu.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)Almanya'da 2026'nın ilk yarısında yasa dışı girişler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 24 bin 329'a düştü. Federal hükümet, sıkılaştırılan sınır kontrolleri ve geri çevirme uygulamalarının bu düşüşte etkili olduğunu belirtirken, hasta ve hamileler gibi savunmasız gruplar uygulamadan muaf tutuluyor.

Almanya'ya yönelik yasa dışı girişlerin 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde azaldığı bildirildi. Alman Federal Polis Teşkilatı'nın verilerine göre, 2026'nın ilk altı ayında geçerli pasaport veya oturma izni olmadan ülkeye giriş yapan 24 bin 329 kişi tespit edildi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 22 daha düşük oldu.

2023 yılının ilk yarısında Almanya'da 45 bin 338 düzensiz giriş kaydedilmişti. Federal Polis verilerine göre, haziran ayında ise 3 bin 290 yasa dışı giriş belirlendi. Bu rakam, 2021 yılından bu yana haziran ayında kaydedilen en düşük seviye oldu.

Almanya'da 16 Eylül 2024'ten itibaren tüm kara sınırlarında yeniden sınır kontrolleri uygulanıyor. Daha önce bazı sınır bölgelerinde yapılan kontroller genişletilerek ülke genelindeki kara sınırlarını kapsayacak şekilde uygulanmaya başlanmıştı.

Mayıs 2025'te göreve başlayan Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, sınır kontrollerinin sıkılaştırılması ve izinsiz girişlerin azaltılması amacıyla Federal Polis'e yeni talimatlar verdi. Bu kapsamda, belirli istisnalar dışında sığınmacıların da sınırdan geri çevrilmesi uygulaması başlatıldı. Hasta kişiler ve hamileler gibi savunmasız gruplar ise istisna kapsamında tutuluyor.

Dobrindt'in göreve başlamasından bu yana Federal Polis tarafından 53 bin 230 izinsiz giriş kayda geçirildi. Bu kişilerin 38 bin 804'ünün sınırda veya yasa dışı geçiş sürecinde geri çevrildiği belirtildi. Aynı dönemde insan kaçakçılığı şüphesiyle 1561 kişinin geçici olarak gözaltına alındığı açıklandı.

Kaynak: ANKA

Politika, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Yasa Dışı Girişler %22 Azaldı - Son Dakika

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