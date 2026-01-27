Almanya\'da yaşayan Türk vatandaşı hastaneden video paylaştı: Türkiye\'yi beğenmeyenler...

Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı, hastanede yaşadığı durumu sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çekti. Acil servise başvurduğunu ifade eden vatandaş, bir saattir koridorda yatmak zorunda kaldığını söyledi.

"TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERİ BEĞENMEYEN ARKADAŞLAR..."

Paylaşımında Türkiye'deki hastaneleri eleştirenlere seslenen vatandaş, "Türkiye'deki hastaneleri beğenmeyen arkadaşlar, Almanya'da bir saattir koridorda yatıyorum. Acil geldiğim halde odaya alınmadım. Bir saattir birçok hasta ile beraberim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, farklı ülkelerdeki sağlık sistemlerine ilişkin karşılaştırmaları da beraberinde getirdi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde bir destan yazdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az gelişmiş ülkelerin vatandaşları zaten kayda değer bir sağlık hizmeti alamıyor. Gelişmiş ülkelerde ise ancak parası olanlar yeterli sağlık hizmetine sahip olabiliyor. Türkiye'de tamamen ücretsiz olan pek çok teşhis ve tedavi hizmeti ile ilaca erişimin Batı ülkelerinde nasıl büyük meblağalarla mümkün olduğunun örneklerine her gün rastlıyoruz" demişti.