
Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı hastaneden video paylaştı: Türkiye'yi beğenmeyenler...

27.01.2026 13:56
Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı, acil servise başvurmasına rağmen uzun süre koridorda bekletildiğini belirterek sağlık sistemine tepki gösterdi. Bu video geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Teşhis ve tedavi hizmeti ile ilaca erişimin Batı ülkelerinde nasıl büyük meblağalarla mümkün olduğunun örneklerine her gün rastlıyoruz" şeklindeki sözlerini akıllara getirdi.

Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı, hastanede yaşadığı durumu sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çekti. Acil servise başvurduğunu ifade eden vatandaş, bir saattir koridorda yatmak zorunda kaldığını söyledi.

"TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERİ BEĞENMEYEN ARKADAŞLAR..."

Paylaşımında Türkiye'deki hastaneleri eleştirenlere seslenen vatandaş, "Türkiye'deki hastaneleri beğenmeyen arkadaşlar, Almanya'da bir saattir koridorda yatıyorum. Acil geldiğim halde odaya alınmadım. Bir saattir birçok hasta ile beraberim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, farklı ülkelerdeki sağlık sistemlerine ilişkin karşılaştırmaları da beraberinde getirdi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde bir destan yazdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az gelişmiş ülkelerin vatandaşları zaten kayda değer bir sağlık hizmeti alamıyor. Gelişmiş ülkelerde ise ancak parası olanlar yeterli sağlık hizmetine sahip olabiliyor. Türkiye'de tamamen ücretsiz olan pek çok teşhis ve tedavi hizmeti ile ilaca erişimin Batı ülkelerinde nasıl büyük meblağalarla mümkün olduğunun örneklerine her gün rastlıyoruz" demişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Oa343862! Oa343862!:
    Lan oğlum adama sorarlar oralar orada kötüde bu millet 60 yıldır niye 3 nesil orada yaşıyor. Gelinde Turkiyeye görün hanyayi ,konyayi, Özel hastaneden doktorun yazdığı ilacı SSK nin ödeme listesinde olduğu halde, Sisteme bilerek dusurmeyerek 2 Aydır alamadigimi. Hep algı içi boş. 87 35 Yanıtla
    Muhammed Kucuk Muhammed Kucuk:
    Türkiye'de de her hastane dört dörtlük değil almanyadada. bir hastane ile ne Almanya'da durum böyle diyeblirsiniz nede Türkiye'de bir hastane yüzünden bütün hastaneler böyle diyeblirsiniz.Birakin kiyaslamayi artık evin çevren arkadaslarin nerdeyse oraya aitsin.Ya Türkiye'yi kötüleme çabası var insanlarda yada Almanya'yı.Genellemeyin abi kiminin hayatı güzel kimininki kotu 0 0
  • Cengiz Sahin Cengiz Sahin:
    Türkiyede randevu alırsan şanslısın, artı mr, flim çektireceksen 9 ay şahsen endoskopi için ben bekledim., şansına deneyimli Dr denk gelirse, 85 21 Yanıtla
  • Batman1983 Batman1983:
    o kadar doktor kaçtı oraya işsizlik maaşı içinmiydi 71 8 Yanıtla
  • pandoracı pandoracı:
    Kurulu düzeniniz olmasa sizde gelirdiniz ama kurulu düzeniniz var haklısınız,hastahane de yaşadığınız örnek gibi market alışverişinizi ve giyim kuşam alışverişlerinizlede kıyaslama bekliyoruz..İşsizlik maaşı,çocuk parası,eğitim insana verilen deger bunlarıda kıyaslayalım olurmu? geçmiş olsun bu arada. 49 9 Yanıtla
  • Mert Can Mert Can:
    Beğenmiyorsan buraya dön ve 20.000 TL. Yani 390 € ile yaşa kardeşim 22 3 Yanıtla
