Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı, hastanede yaşadığı durumu sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çekti. Acil servise başvurduğunu ifade eden vatandaş, bir saattir koridorda yatmak zorunda kaldığını söyledi.
Paylaşımında Türkiye'deki hastaneleri eleştirenlere seslenen vatandaş, "Türkiye'deki hastaneleri beğenmeyen arkadaşlar, Almanya'da bir saattir koridorda yatıyorum. Acil geldiğim halde odaya alınmadım. Bir saattir birçok hasta ile beraberim" ifadelerini kullandı.
Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, farklı ülkelerdeki sağlık sistemlerine ilişkin karşılaştırmaları da beraberinde getirdi.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde bir destan yazdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az gelişmiş ülkelerin vatandaşları zaten kayda değer bir sağlık hizmeti alamıyor. Gelişmiş ülkelerde ise ancak parası olanlar yeterli sağlık hizmetine sahip olabiliyor. Türkiye'de tamamen ücretsiz olan pek çok teşhis ve tedavi hizmeti ile ilaca erişimin Batı ülkelerinde nasıl büyük meblağalarla mümkün olduğunun örneklerine her gün rastlıyoruz" demişti.
Son Dakika › Dünya › Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı hastaneden video paylaştı: Türkiye'yi beğenmeyenler... - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)