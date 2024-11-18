Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock\'tan Gazze\'ye İnsani Yardım Çağrısı

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ALMANYA Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmemesinin hiçbir mazeretinin olamayacağını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'deki insanların, özellikle de çocukların çektiği acıların kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyledi.

Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmemesinin hiçbir mazereti olamayacağını dile getiren Baerbock, insani yardımın uluslararası hukukta yer aldığını ve Gazze'de insanların zorla yerlerinden edilemeyeceğini kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Rus saldırılarının aynı zamanda Avrupa'nın özgürlüğüne yönelik olduğunu, bu nedenle Avrupa'nın çıkarlarını da etkilediğini bildirdi. Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk almasının gerektiğine dikkati çeken Baerbock, "Biz, buna hazırlıklıyız. Bu nedenle NATO'nun Avrupa ayağını güçlendirdik, AB ile NATO arasındaki iş birliğine yatırım yaptık, Amerika'ya cevabımızın 'Birleşik Avrupa' olduğunu açık şekilde ifade ediyoruz" diye konuştu.