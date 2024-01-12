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Almanya Dışişleri Bakanlığı: ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerini vurma amacı gerilimi azaltmak - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanlığı: ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerini vurma amacı gerilimi azaltmak

Almanya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husi hedeflerini vurmasının amacının gerilimi azaltmak ve Kızıldeniz'de istikrarı yeniden tesis etmek olduğunu belirtti. ABD ve İngiltere'nin bugünkü tepkisi, daha fazla saldırıyı önlemek için Yemen'deki Husi askeri hedeflerine yöneliktir ve BM Şartı ile tutarlıdır.

Almanya Dışişleri Bakanlığı: ABD ve İngiltere\'nin Yemen\'deki Husi hedeflerini vurma amacı gerilimi azaltmak
12.01.2024 - 12:23,
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husi hedeflerini vurmasına yönelik "Amacımız gerilimi azaltmak ve Kızıldeniz'de istikrarı yeniden tesis etmek" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husi hedeflerini vurması sonrasında Avustralya, Bahreyn, Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Güney Kore, İngiltere ve ABD tarafından yapılan ortak açıklamayı yayınlayarak "ABD ve İngiltere'nin bugünkü tepkisi, daha fazla saldırıyı önlemek için Yemen'deki Husi askeri hedeflerine yöneliktir ve BM Şartı ile tutarlıdır. Amacımız gerilimi azaltmak ve Kızıldeniz'de istikrarı yeniden tesis etmek" dedi.

Kaynak: DHA
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