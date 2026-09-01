Almanya Leipzig Havalimanı Drone Saldırısından Rusya\'yı Sorumlu Tuttu, Bonn Konsolosluğu\'nu Kapatıyor

Almanya, geçen ay Leipzig Havalimanı'na düzenlenen drone saldırısından Rusya'nın sorumlu olduğunu açıkladı.Patlayıcı düzenek taşıyan bir drone, 4 Ağustos'ta doğu Almanya'daki Leipzig/Halle Havalimanı'nda, Ukrayna kargo uçaklarının yakınında bulundu.Görünüşe göre ateşleme mekanizması arızalı olduğu için patlamadı ve soruşturmacılar ikinci bir dronun yakındaki bir kargo uçağıyla çarpıştığından şüpheleniyor.Haberlere göre üçüncü bir drone ise 10 gün sonra havalimanı yakınlarında bulundu. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Leipzig havalimanına yönelik saldırının "Avrupa'daki Rus hibrit operasyonlarının iyi bilinen bir örneği" olduğunu ve Almanya'nın yeniden hedef alınacağını varsaydıklarını söyledi.Dobrindt, kullanılan ekipmanın incelenmesinin ve istihbarat bulgularının saldırıda Rusya'nın rol aldığını kanıtladığını belirtti. Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Dobrindt'in yanında duran Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Bonn'daki Rusya Konsolosluğu'nun kapatılması talimatını vereceğini, ayrıca Berlin'deki Rus Evi'ne ilişkin sözleşmenin de feshedileceğini söyledi.Birçok gözlemci, bu kurumun casusluk faaliyetlerinde bulunmak ve Rus propagandasını yaymak için kullanıldığını ifade ediyor.Wadephul ayrıca Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerinin sıkılaştırılacağını duyurdu ve Moskova'nın gölge filosuna yönelik baskıyı artırma sözü verdi.Bu filo, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Batı yaptırımlarını aşmak için kullandığı eski tankerlerden oluşuyor.Wadephul, Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Sergei Nechayev'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını söyledi.Nechayev'in açıklamadan kısa süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na geldiği görüldü.Interfax haber ajansının aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Rusya karşıtı kararlara" yanıt vereceğini açıkladı. Güvenlik uzmanları Rusya'nın sorumlu olabileceği yönünde tahminlerde bulunmuştu, ancak Rusya olaya karıştığı yönündeki iddiaları reddetti.Doğu Almanya'daki Leipzig/Halle Havalimanı, Almanya ordusu ve NATO müttefikleri tarafından askeri malzemelerin taşınmasında kullanılıyor. Aynı zamanda Ukrayna'nın hava kargosunun büyük bölümünü taşıyan Antonov Airlines'ın üssü olarak da hizmet veriyor.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, örgütün "Almanya ile tam dayanışma içinde olduğunu" söyledi.Rutte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanıtlar açık. ve Almanya'nın buna karşılık olarak açıkladığı tedbirleri memnuniyetle karşılıyorum" dedi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: "Rus saldırganlığına karşı durma kararlılığımızda birleşmiş durumdayız. "Özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi zayıflatmaya çalışan herkesi caydıracağız."Von der Leyen, AB'nin Rusya'ya yönelik ilave yaptırımlar hazırladığını da ekledi.Öte yandan İngiltere Başbakanı Andy Burnham şunları söyledi: "Rusya'nın ortak kararlılığımızı ve Ukrayna'yı destekleme isteğimizi zayıflatma girişimleri başarısız olmaya mahkümdur."Almanya son bir yıl içinde havalimanlarında, askeri tesislerde ve sanayi sahalarında drone görüldüğünü bildiren birkaç NATO üyesi ülkeden biri.Berlin şimdiye kadar Leipzig saldırısının arkasında kimin olabileceği konusunda ketum davranmış, yalnızca "yabancı güçlerin" işin içinde olabileceğini söylemişti.ABD medyası ise daha önce Amerikalı yetkililerin bu olayı Rusya ile ilişkilendirdiğini bildirmişti.Berlin, ülkenin hibrit savaşın "günlük hedefi" olduğu uyarısında bulunmuştu.Başbakan Friedrich Merz de geçen hafta Almanya'ya karşı düşmanca eylemlerde bulunanların "bedel ödeyeceğini" söylemişti.Hükümet, bu tür tehditlerle mücadele etmek için uzun süredir nispeten etkisiz olmakla eleştirilen istihbarat servislerinin yetkilerini artırmayı değerlendiriyor.Almanya Ukrayna'nın önemli destekçilerinden biri ve Merz, Kiev'e verdiği destek konusunda açık sözlü bir tutum sergiliyor.Almanya'nın önemli bir lojistik merkezindeki Ukrayna kargo uçaklarının neden Moskova'nın hedefinde olabileceğini anlamak zor değil.Ancak bu açıklama, Merz hükümeti açısından hassas bir dönemde geldi.Doğudaki Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılacak önemli bir eyalet seçimi, aşırı sağcı Almanya için Alternatif'in (AfD) ilk kez bir eyalette iktidara gelmesinin önünü açabilir.Almanya'nın en büyük muhalefet partisi olan AfD, Ukrayna'ya desteğin durdurulmasını ve Rusya'yla ilişkilerin yeniden kurulmasını istiyor.Ayrı bir gelişmede, Alman polisi salı günü doğudaki Brandenburg eyaletinde bir elektrik trafo merkezinde el yapımı patlayıcı ve yangın çıkarıcı düzeneklerin bulunmasını soruşturduklarını açıkladı.Bir elektrik hattının zarar gördüğü ve bunun geçici bir kesintiye yol açtığı belirtildi.Düzenekleri kimin yerleştirdiği bilinmiyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .