Almanya, Litvanya'da Güvenlik Vurgusu

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Litvanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, Almanya ve NATO müttefiklerinin İttifak topraklarını 'her türlü saldırıya karşı' kararlılıkla savunacaklarını vurguladı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile ortak basın toplantısı düzenleyen Merz, Rusya'nın saldırgan tutumunun yalnızca Ukrayna'yı değil, tüm Avrupa ve Euro-Atlantik bölgesinin güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Merz, Baltık bölgesindeki güvenlik durumunun 'hala son derece gergin' olduğunu belirtti.

Ziyaret sırasında Merz'e Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da eşlik etti. İki lider, Cumhurbaşkanı Nauseda ile birlikte Vilnius kent merkezinde düzenlenen Alman panzer tugayının göreve başlama törenine katıldı. Yaklaşık 5.000 askerden oluşan bu tugay, Almanya'nın Bundeswehr tarihinde ilk kez kalıcı olarak yurtdışına konuşlandırılması anlamına geliyor.

Merz, burada yaptığı konuşmada bu gelişmeyi "Silahlı kuvvetler için yeni bir çağ" olarak nitelendirdi. Almanya'nın NATO yükümlülüklerini tarihi bir sorumlulukla yerine getirdiğini belirten Merz, "Soğuk Savaş yıllarında Almanya, müttefiklerinin her durumda yanında olacağına güvenebilirdi. Bugün ise görev sırası bizde" dedi.

Kathedral Meydanı'nda düzenlenen törende 800 Alman askeri hazır bulundu. Törende konuşan Savunma Bakanı Pistorius, Litvanya'da görev alacak askerlere hitaben, "Burada öncülük ediyorsunuz. Bu görevi kabul ettiğiniz için yürekten teşekkür ederim" dedi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise Alman askerlerine Almanca hitap ederek, "Litvanya'da görevi kabul ettiğiniz için size kalpten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.