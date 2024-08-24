Almanya\'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Bayram Yavuz:

Bize ne Alamanya dan abi ya. Sanki Adana'da Esenyurt'ta olmuş olay

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Hallo Zusammen: Orada da 3,5 milyon vatandaşın yaşıyor dayı buradaki yaşayan insanlar demiyor banene Türkiye deki olay dan demiyor 43 0