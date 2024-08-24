Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Geniş Video İzle

Almanya'nın Solingen şehrinde bir festivale düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 3 kişi öldü, 6'sı ağır 7 kişi de yaralandı.

24.08.2024 00:33  Güncelleme: 01:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir etkinlikte düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

EN AZ 3 KİŞİ ÖLDÜ

Solinger Tageblatt gazetesinin haberinde, saldırının Solingen şehrinin 650 yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen festivalde gerçekleştiği belirtildi. Haberde, saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 7 kişinin yaralandığı aktarılarak, polisin halktan şehir merkezini terk etmelerini istediği kaydedildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın da polis çevrelerine dayandırdığı haberde, şüphelinin henüz yakalanmadığı kaydedildi.

Almanya\'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Kaynak: AA

Solingen, Almanya, 3-sayfa, Dünya, Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bayram Yavuz: Bize ne Alamanya dan abi ya. Sanki Adana'da Esenyurt'ta olmuş olay 12 61 Yanıtla
    Hallo Zusammen: Orada da 3,5 milyon vatandaşın yaşıyor dayı buradaki yaşayan insanlar demiyor banene Türkiye deki olay dan demiyor 43 0 Salıh Ozturk: Abi niye öyle söylüyorsun Ben Solingen deyim. 30 0
  • Mehmet Yılmaz: terörün her türlüsüne lanet olsun 23 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Yaşamasın lar zorla mı gonderdik 0 16 Yanıtla
  • Nejat Genc: Terör devlet ayırmaz.Destek veren yanılır. 15 0 Yanıtla

13:13 Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
11:45 Taraftarlar çıldırdı Acun’un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor Taraftarlar çıldırdı! Acun'un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor
11:18 İzmir Körfezi’nde balık ölümleri Bakanlık harekete geçti İzmir Körfezi'nde balık ölümleri! Bakanlık harekete geçti
10:35 Bakan Tunç: Şimşek’e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı
17:04 Yer: Giresun Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı Yer: Giresun! Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı
16:32 Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor İşte Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin’in son görüntüleri Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri
16:28 Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı
16:02 Tüm takımı satılığa çıkardılar Diğer kulüpler oyuncuları almak için sıraya girdi Tüm takımı satılığa çıkardılar! Diğer kulüpler oyuncuları almak için sıraya girdi
15:48 Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi
15:39 Gökhan Çıra’nın kızı devlet korumasına mı alınacak Mahkeme talebi reddetti Gökhan Çıra'nın kızı devlet korumasına mı alınacak? Mahkeme talebi reddetti
15:20 Ünlü Astrolog Ferdi Bozduman: Babam beni bayılana kadar kemerle döverdi Ünlü Astrolog Ferdi Bozduman: Babam beni bayılana kadar kemerle döverdi
15:19 Bu nasıl gelenek Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu Bu nasıl gelenek? Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu
15:11 Ananesini öldüren Bedirhan Şener hakkında yeni karar: Psikiyatri gözlem süresi uzatıldı Ananesini öldüren Bedirhan Şener hakkında yeni karar: Psikiyatri gözlem süresi uzatıldı
15:07 Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 13:57:37. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement