Üye Girişi
Almanya, Nord Stream 2 doğal gaz boru hattı onay sürecini askıya aldı - Son Dakika

Almanya, Nord Stream 2 doğal gaz boru hattı onay sürecini askıya aldı

16.11.2021 15:43
Almanya, Nord Stream 2 doğal gaz boru hattı onay sürecini askıya aldı

Alman enerji piyasası düzenleyicisi Bundesnetzagentur (Federal Ağ Ajansı) tarafından bugün yapılan basın açıklamasında "Bundesnetzagentur, Nord Stream 2 AG'yi bağımsız bir iletim operatörü olarak sertifikalandırma prosedürünü bugün askıya aldı" ifadelerini kullandı.

Alman enerji piyasası düzenleyicisi  Bundesnetzagentur (Federal Ağ Ajansı) tarafından bugün yapılan basın açıklamasında "Bundesnetzagentur, Nord Stream 2 AG'yi bağımsız bir iletim operatörü olarak sertifikalandırma prosedürünü bugün askıya aldı" ifadelerini kullandı.

Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı enerji piyasası düzenleyicisi basın açıklamasında "Bundesnetzagentur, Nord Stream 2 AG'yi bağımsız bir iletim operatörü olarak sertifikalandırma prosedürünü bugün askıya aldı. Belgelerin kapsamlı bir incelemesinin ardından, Bundesnetzagentur, Nord Stream 2 boru hattının işletmecisini sertifikalandırmanın ancak bu işletmecinin Alman yasalarına göre yasal bir biçimde organize edilmiş olması halinde mümkün olacağı sonucuna varmıştır" dedi.

ALMAN YASALARI GEREKLİLİKLERİ YERİNE GELENE KADAR ASKIDA KALACAKMerkezi İsviçre'de bulunan Norm Stream 2 AG şirketinin, yasal şeklini değiştirmediği sadece boru hattının yalnızca Almanya kısmını yönetmek için yan kuruluş kurduğu belirtildi. Enerji piyasası düzenleyicisi, bahsi geçen yan kuruluşun Almanya Enerji Endüstri Yasası'ndaki gereklilikleri yerine getirene kadar sertifikalandırma sürecinin askıda kalacağını belirtti. İnceleme süresi sonunda Alman enerji piyasası düzenleyicisi, karar taslağını Avrupa Birliği Komisyonu'na sunacağını ifade etti.ULUSLARASI PİYASADA DOĞAL GAZIN REKOR YÜKSELİŞİ

Avrupa Birliği, doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan alıyor. Nord Stream 2, Ukrayna'yı bypass ederek Rusya doğal gazını doğrudan Almanya'ya bağlayacak. Uluslararası piyasada doğal gaz fiyatları, son 6 aylık süreçte yüzde 251,5, son 3 aylık süreçte 92,6 ve sadece bugün yüzde 7,7 oranında yükseldi.


Almanya, Nord Stream 2 doğal gaz boru hattı onay sürecini askıya aldı
Almanya, Nord Stream 2 doğal gaz boru hattı onay sürecini askıya aldı

Doğalgaz, Almanya, Enerji, Alman, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Almanya, Nord Stream 2 doğal gaz boru hattı onay sürecini askıya aldı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor 15:40 Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar 15:32 Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı! Hem ehliyetinden oldu, hem de 6 bin 700 lira ceza yedi 15:16 Gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı! Hem ehliyetinden oldu, hem de 6 bin 700 lira ceza yedi
Bu akşam hangi diziyi izleyeceksiniz: İşte fragmanları 15:07 Bu akşam hangi diziyi izleyeceksiniz: İşte fragmanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir 14:56 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir 3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı 14:51 3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti 14:30 Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! 14:09 Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu!

Son Dakika Haberleri
15:40 Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor
15:35 Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler
15:32 Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar
15:22 Kılıçdaroğlu'dan sonra Buldan da Bahçeli'ye yüklendi: Kaybedeceklerini anladılar
15:15 Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi!
15:07 Bu akşam hangi diziyi izleyeceksiniz: İşte fragmanları
15:04 Eşarbı makineye takılan 13 yaşındaki kız, hayatını kaybetti
14:55 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir
14:51 3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı
14:50 Profilo resmen iflas etti
Milli ara yaramadı! Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber Milli ara yaramadı! Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber         
15:44
Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler         
15:35
Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım         
15:30
Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi! Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi!         
15:16
Eşarbı makineye takılan 13 yaşındaki kız, hayatını kaybetti Eşarbı makineye takılan 13 yaşındaki kız, hayatını kaybetti         
15:04
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı         
14:38
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir         
13:42
Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu         
13:28
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Çeyrek altın 1.010 lirayla tarihin en yüksek seviyesinde Çeyrek altın 1.010 lirayla tarihin en yüksek seviyesinde         
11:43
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 15:50:13. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya, Nord Stream 2 doğal gaz boru hattı onay sürecini askıya aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement