Almanya, Nord Stream 2 doğal gaz boru hattı onay sürecini askıya aldı

Alman enerji piyasası düzenleyicisi Bundesnetzagentur (Federal Ağ Ajansı) tarafından bugün yapılan basın açıklamasında "Bundesnetzagentur, Nord Stream 2 AG'yi bağımsız bir iletim operatörü olarak sertifikalandırma prosedürünü bugün askıya aldı" ifadelerini kullandı.

Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı enerji piyasası düzenleyicisi basın açıklamasında "Bundesnetzagentur, Nord Stream 2 AG'yi bağımsız bir iletim operatörü olarak sertifikalandırma prosedürünü bugün askıya aldı. Belgelerin kapsamlı bir incelemesinin ardından, Bundesnetzagentur, Nord Stream 2 boru hattının işletmecisini sertifikalandırmanın ancak bu işletmecinin Alman yasalarına göre yasal bir biçimde organize edilmiş olması halinde mümkün olacağı sonucuna varmıştır" dedi.

ALMAN YASALARI GEREKLİLİKLERİ YERİNE GELENE KADAR ASKIDA KALACAKMerkezi İsviçre 'de bulunan Norm Stream 2 AG şirketinin, yasal şeklini değiştirmediği sadece boru hattının yalnızca Almanya kısmını yönetmek için yan kuruluş kurduğu belirtildi. Enerji piyasası düzenleyicisi, bahsi geçen yan kuruluşun Almanya Enerji Endüstri Yasası'ndaki gereklilikleri yerine getirene kadar sertifikalandırma sürecinin askıda kalacağını belirtti. İnceleme süresi sonunda Alman enerji piyasası düzenleyicisi, karar taslağını Avrupa Birliği Komisyonu'na sunacağını ifade etti.ULUSLARASI PİYASADA DOĞAL GAZIN REKOR YÜKSELİŞİ

Avrupa Birliği, doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan alıyor. Nord Stream 2, Ukrayna'yı bypass ederek Rusya doğal gazını doğrudan Almanya'ya bağlayacak. Uluslararası piyasada doğal gaz fiyatları, son 6 aylık süreçte yüzde 251,5, son 3 aylık süreçte 92,6 ve sadece bugün yüzde 7,7 oranında yükseldi.