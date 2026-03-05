Almanya savaşa mı katılıyor? Savunma Bakanı alınan kararı duyurdu - Son Dakika
Almanya savaşa mı katılıyor? Savunma Bakanı alınan kararı duyurdu
05.03.2026 05:31
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 6. gününde tüm şiddetiyle devam ederken Almanya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Savunma Bakanı Boris Pistorius "Almanya bu savaşın tarafı değil. Alman Silahlı Kuvvetleri bu savaşa katılmayacak" dedi. Pistorius ülkesinin bölgedeki gerginliğin azaltılmasına katkıda bulunmak için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İran'ı hedef alan ABD ve İsrail'in askeri saldırılarına katılmayacağını belirterek, çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Bakan Pistorius, Meclis'te yaptığı konuşmada, İran'daki saldırılara ilişkin "Almanya bu savaşın tarafı değil. Alman Silahlı Kuvvetleri bu savaşa katılmayacak." dedi.

GERGİNLİĞİNİ AZALTILMASINI İSTİYORLAR

Pistorius, ülkesinin bölgedeki gerginliğin azaltılmasına ve şiddetin daha fazla yayılmasının önlenmesine katkıda bulunmak için elinden gelen her şeyi yapacağını kaydetti.

"ÜLKELER ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN DAVRANMALI"

ABD ve İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukuka uygun olup olmadığına dair tartışmanın önemli olduğunu aktaran Pistorius, ülkelerin yasalara uyması halinde istikrarlı bir uluslararası düzenin ancak uzun vadede sürdürülebileceğini belirtti.

Pistorius, İran rejiminin uzun yıllar uluslararası hukuku defalarca ihlal ettiğini ifade ederek, "İsrail-Amerika saldırıları, İsrail'i yok etmek isteyen bir rejime yöneliktir. Bu rejim, yıllardır, hatta on yıllardır hem yurt içinde hem de yurt dışında baskı ve terör uygulamaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Savunma, Dünya, Son Dakika

04:07
