Almanya, Ukrayna\'nın Güçlü Destekçisi Olmaya Devam Ediyor

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OLAF Scholz, Almanya'nın Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Scholz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna, bize güvenebilir. Ne yapacağımızı söyleriz ve söylediğimizi de yaparız. Bunu bir kez daha açıklığa kavuşturmak için bu gece Kiev'e yola çıktım. Rus saldırı savaşına karşı 1000 günden fazla bir süredir kendini savunan bir ülkeden trenle geçtim" dedi.

Scholz, Almanya'nın Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğini belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde aralık ayında 650 milyon avro değerinde yeni savunma teçhizatının teslim edileceğini açıklayacağını aktardı.