Almanya: Ukrayna Savaşı Müzakerelerle Bitmeyecek

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna savaşının kısa sürede müzakereler yoluyla sona erme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Neue Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR) ve Rheinpfalz gazetelerine konuşan Merz, savaşın ancak taraflardan birinin askeri ya da ekonomik olarak tükenmesi halinde biteceğini düşündüğünü belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in insani ya da akılcı gerekçelerle ikna olmayacağını ifade eden Merz, bunun "acı bir gerçek" olduğunu söyledi.

Merz, Avrupa'nın amacının Rusya'nın savaşı askeri olarak sürdüremeyecek ve ekonomik olarak finanse edemeyecek duruma gelmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Rusya'yı "derin bir barbarlık hali" içinde gördüklerini söyleyen Alman Başbakanı, bu durumun kısa vadede değişmesini beklemediğini ifade etti. Merz, ayrıca Rus yönetimindeki güç çevrelerinin uzun süre savaş olmadan ayakta kalamayacağını savunarak, cepheden dönen çok sayıda travma yaşamış askerin varlığının da bu durumu etkilediğini öne sürdü.