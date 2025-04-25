Altın Küre Ödülleri Tarihi Açıklandı

GELECEK yıl 83'üncüsü düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri'nin tarihi açıklandı.
Oscar'ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri'nin gerçekleşeceği tarih belli oldu. Yine Nikki Glaser'ın sunuculuğunu üstleneceği törenin 11 Ocak 2026'da sahiplerini bulacağı bildirildi.
83'üncü Altın Küre Ödülleri, Beverly Hills'teki Beverly Hilton'da düzenlenecek. Adaylar ise 8 Aralık'ta açıklanacak.
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