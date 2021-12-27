Amber Heard, yeni köpeğine tartıştığı Avustralyalı siyasetçinin ismini verdi

Amerikalı oyuncu Amber Heard yeni köpeğine, 2015 yılında diğer iki köpeği nedeniyle tartıştığı Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce'un ismini verdi. Joyce, haberi duyunca ironik bir biçimde, "gerçek bir başarı hissine" kapıldığını söyledi.

2015 yılında Heard, iki köpeğini Karayip Korsanları filminin çekiminde olan o zamanki eşi Johnny Depp'i ziyaret etmek için Avustralya'nın Queensland eyaletine götürdü.

Çifte karantina nedeniyle köpeklerini oradan çıkarmaları, yoksa köpeklerin uyutulacağı söylendi.

O sırada olay, çift ve o zaman tarım bakanı olan Joyce arasında ağız dalaşına dönüştü.

Joyce köpeklerin "ABD'ye geri dönmesi" veya öldürülme riskinin göze alınması gerektiğini söyledi.

Depp, Joyce'u "Avustralyalı terli ve büyük mideli adam" olarak nitelendirerek karşılık verdi.

Pazar günü, o zamandan bu yana Depp'ten boşanan oyuncu, yeni köpeğini Twitter üzerinden tanıttı: Heard ailesinin en yeni üyesiyle tanışın, Barnaby Joyce!

Joyce, The Australian gazetesine verdiği demeçte, isim seçimiyle ilgili bir sorunu olmadığını söyledi ve "hayvanlarla hiçbir sorunu olmadığını" da belirtti.

Joyce "Onları unuttuktan çok sonra bile hâlâ onun kafasında olmam bana gerçek bir başarı hissi veriyor" dedi ve ekledi:

"Açıkçası, şu an değerim Johnny Depp'inkinden fazla."

2016 yılında Heard, özel jetle Queensland'e uçtuğunda Yorkshire teriyerleri Boo ve Pistol'u beyan etmediğini itiraf etti.

Çift ayrıca pişmanlık duyduklarını söyledikleri ve yolculara Avustralya'nın karantina yasalarına uymalarını tavsiye ettikleri bir özür videosu yayınlamak zorunda kaldı.

Avustralya, hastalık bulaşmasını önlemek için hayvanlara katı karantina yasaları uyguluyor.