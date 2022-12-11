ABD'de üvey babasının telefonunda kendi çıplak pozlarını gören genç kadın, adamı boğarak öldürdü - Son Dakika
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ABD'de üvey babasının telefonunda kendi çıplak pozlarını gören genç kadın, adamı boğarak öldürdü

11.12.2022 15:29

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan iç mimar Jade Janks, üvey babasının telefonunda kendi çıplak fotoğraflarını görmesinin ardından cinnet geçirip, adamı boğarak öldürdü.

ABD'de korkunç bir olay meydana geldi. 39 yaşındaki Jade Janks adlı iç mimar, annesiyle boşanan ancak birlikte yaşamaya devam eden üvey babası Thomas Merriman'ın evine temizlik yapmaya gitti.

TELEFONDA VE BİLGİSAYARDA EKRAN FOTOĞRAFI OLARAK GÖRDÜ

Üvey babasının evde olmadığı sırada adamın telefonuna ve bilgisayarına bakan genç kadın, kendi çıplak pozlarını görünce adeta deliye döndü. Bu durumu hazmedemeyen Jade Janks, adamı uyuduğu sırada boğarak öldürdü.

Üvey babasının telefonunda kendi çıplak pozlarını gören genç kadın, adamı öldürdü

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkeme hakimi Jorge Del Portillo, ellerinde genç kadının üvey babasını elleriyle boğarak öldürdüğüne dair kanıtlar olduğunu söyledi. Fakat Jade Janks kanıtlara rağmen üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Diğer yandan Thomas Merriman ile iç mimarın annesinin 2008 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri belirtildi.

Üvey babasının telefonunda kendi çıplak pozlarını gören genç kadın, adamı öldürdü
Üvey babasının telefonunda kendi çıplak pozlarını gören genç kadın, adamı öldürdü
Üvey babasının telefonunda kendi çıplak pozlarını gören genç kadın, adamı öldürdü
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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de üvey babasının telefonunda kendi çıplak pozlarını gören genç kadın, adamı boğarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de üvey babasının telefonunda kendi çıplak pozlarını gören genç kadın, adamı boğarak öldürdü - Son Dakika
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