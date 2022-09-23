Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi

23.09.2022 17:57

Vanessa adlı ABD'li genç kadın, erkek arkadaşının annesini hamile bıraktığını öğrenmesinin ardından ikisini de hayatından sildiğini ifade etti. Genç adama sosyal medyada büyük tepki gösterilirken çocuğun aldırılması gerektiği gibi yorumlar yapıldı.

ABD'de yaşayan Vanessa adlı genç kız, başına gelen olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Vanessa, Meksika'da tatilde olduğu sırada erkek arkadaşının kendisini aldattığından haberdar olduğunu dile getirdi.

ANNESİYLE ALDATMIŞ

Tatilden ABD'ye dönen Vanessa, yaptığı araştırmalarda erkek arkadaşının annesiyle ilişkisi olduğunu ortaya çıkardı. Hatta annesinin, erkek arkadaşından hamile kaldığını ve ikilinin bebek beklediklerini öğrendi.

Kız arkadaşının annesini hamile bırakan gence büyük tepki yağdı

İKİSİNİ DE ENGELLEDİ

Başına gelen olay nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Vanessa hem erkek arkadaşını hem de annesini hayatından sildiğini dile getirdi. Vanessa olaydan sonra annesini hiç görmediğini de sözlerine ekledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları ise yaptığı hareket nedeniyle genç adama büyük tepki gösterdi. Kullanıcılar, genç adamın büyük bir saygısızlığa imza attığını ifade ederek, çocuğun aldırılması gerektiğini savundu.

YORUMLAR
500

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi - Son Dakika


Son Dakika
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:53 Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 18:02:33. #1.11#
SON DAKİKA: Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement