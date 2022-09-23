Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi

ABD'de yaşayan Vanessa adlı genç kız, başına gelen olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Vanessa, Meksika'da tatilde olduğu sırada erkek arkadaşının kendisini aldattığından haberdar olduğunu dile getirdi.

ANNESİYLE ALDATMIŞ

Tatilden ABD'ye dönen Vanessa, yaptığı araştırmalarda erkek arkadaşının annesiyle ilişkisi olduğunu ortaya çıkardı. Hatta annesinin, erkek arkadaşından hamile kaldığını ve ikilinin bebek beklediklerini öğrendi.

İKİSİNİ DE ENGELLEDİ

Başına gelen olay nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Vanessa hem erkek arkadaşını hem de annesini hayatından sildiğini dile getirdi. Vanessa olaydan sonra annesini hiç görmediğini de sözlerine ekledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları ise yaptığı hareket nedeniyle genç adama büyük tepki gösterdi. Kullanıcılar, genç adamın büyük bir saygısızlığa imza attığını ifade ederek, çocuğun aldırılması gerektiğini savundu.