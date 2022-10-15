ABD'de ilk insanın nasıl oluştuğuna dair rapor hazırlayan bilim insanlarına tepki yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de ilk insanın nasıl oluştuğuna dair rapor hazırlayan bilim insanlarına tepki yağdı

15.10.2022 17:42
ABD'de ilk insanın nasıl oluştuğuna dair rapor hazırlayan bilim insanlarına tepki yağdı

ABD'de bir grup bilim insanının ilk insanın nasıl oluştuğuna dair hazırladığı rapor tartışma yarattı. Dünyanın okyanus spreyindeki küçük su damlacıklarının kayalara çarpması sonucunda yaşama elverişsel bir atmosfer oluştuğu ve ilk insanın bu gelişmeden sonra ortaya çıktığını açıklayan bilim insanları, yeteri delil olmadan sonuç açıklamaları nedeniyle eleştiri aldı.

Dünyanın nasıl oluştuğu, bilimin konu su olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Purdue Üniversitesi'nden araştırmacılar da bu soruya cevap bulabilmek adına yeni bir çalışmaya imza attı ancak bilim insanlarının araştırması tartışmaları da beraberinde getirdi.

"DÜNYADA YAŞAM ÇARPIŞMA SONUCU OLUŞTU"

Bilim insanları, dünyada hiç insan olmadığı dönemdeokyanus spreyindeki küçük su damlacıklarının bir kaya ile etkileşime girdiğini ve bu etkileşimden doğan oksijenin insan yaşamına kaynak oluşturduğunu savundu. İlk insan ise bu ortamın elverişli olmasının ardından dünyada var oldu.

RAPOR KIYAMETİ KOPARDI

Purdue Üniversitesi'nden araştırmacıların hazırladıkları raporu sunmalarının ardından büyük bir tartışma da patlak verdi. Karşıt bilim insanları ve din adamları, bilim insanlarının ellerinde yeteri kadar delil olmadan böyle bir raporu insanlarla paylaşmasının çok yanlış olduğunu dile getirdiler.

YORUMLAR
500
Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi

Bilim İnsanı, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de ilk insanın nasıl oluştuğuna dair rapor hazırlayan bilim insanlarına tepki yağdı - Son Dakika


Son Dakika
18:10 İngiliz bilim insanlarında dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere
18:08 Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu
17:42 ABD'de ilk insanın nasıl oluştuğuna dair rapor hazırlayan bilim insanlarına tepki yağdı
17:41 Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in Jorge Jesus'a hitap şekli gündem oldu: Bak şimdi babamı çekiyorum
17:04 55 yıldır aktif olarak futbol oynayan 73 yaşındaki Şerif Kunt, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek üzere
17:02 Bartın'daki maden faciasında kardeşini kaybeden kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yandı: Başkanım bu ihmale karşı neden önlem alınmadı?
16:45 Erzincan'da bir düğünde geline takılan altın ve setler geçit töreniyle sergilendi! Takılan altınların sayısı büyük şaşkınlık yarattı
16:45 Lukaşenko'nun "Ukrayna bize saldıracak" sözleri sonrası Rus kuvvetleri Belarus'a ulaştı
16:33 Fatih Karagümrük nefes aldı! Hatay'ı 3 golle geçerek 5 maç sonra 3 puanla tanıştılar
15:58 Bartın'da hayatını kaybeden madencinin babasından yürek yakan sözler: Hiç aklımın ucundan geçmezdi, askerdeki oğlumu düşünürken böyle oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 18:35:06. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de ilk insanın nasıl oluştuğuna dair rapor hazırlayan bilim insanlarına tepki yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement