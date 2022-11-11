Ölülerle temas kurmak için gizemli oyun oynayan 11 çocuk hareketsiz halde bulundu

ABD'nin Güney Karolina eyaletinin başkenti olan Columbia kentinde meydana gelen olay büyük yankı uyandırdı. Columbia Hato'daki Tarım Teknik Enstitüsü'nde okuyan 11 öğrenci, ölülerle temas kurmak amacıyla oynanan ve kenarında harf ve rakamların bulunduğu ouija adlı masa oyununu oynadı.

KORİDORDA BAYGIN HALDE BULUNDULAR

Öğrenciler oyunun ardından okul koridorunda baygın şekilde bulundular. Öğretmenlerinin yardımıyla ilk müdahalesi okulda yapılan öğrenciler, tedavilerinin yapılması için Manuela Beltrán Hastanesi'ne kaldırıldı.

ZEHİRLENMEDİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Doktorlar tarafından yapılan ilk muayenede öğrencilerin zehirlenme yaşadıkları üzerinde duruldu. Birçok öğrencinin kustuğu ve midesinde şiddetli ağrılar meydana geldiği belirtildi. Öğrencilerin korkmuş olabilecekleri ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.