ABD'nin Güney Karolina eyaletinin başkenti olan Columbia kentinde meydana gelen olay büyük yankı uyandırdı. Columbia Hato'daki Tarım Teknik Enstitüsü'nde okuyan 11 öğrenci, ölülerle temas kurmak amacıyla oynanan ve kenarında harf ve rakamların bulunduğu ouija adlı masa oyununu oynadı.
Öğrenciler oyunun ardından okul koridorunda baygın şekilde bulundular. Öğretmenlerinin yardımıyla ilk müdahalesi okulda yapılan öğrenciler, tedavilerinin yapılması için Manuela Beltrán Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doktorlar tarafından yapılan ilk muayenede öğrencilerin zehirlenme yaşadıkları üzerinde duruldu. Birçok öğrencinin kustuğu ve midesinde şiddetli ağrılar meydana geldiği belirtildi. Öğrencilerin korkmuş olabilecekleri ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Dünya › Ölülerle temas kurmak için gizemli oyun oynayan 11 çocuk hareketsiz halde bulundu - Son Dakika