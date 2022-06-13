Amerika'da kuaför parasını çok bulan kadın, soluğu Türkiye'de aldı: Yaptığım iki haftalık tatil dahil normalden daha aza mal oldu - Son Dakika
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Amerika'da kuaför parasını çok bulan kadın, soluğu Türkiye'de aldı: Yaptığım iki haftalık tatil dahil normalden daha aza mal oldu

13.06.2022 16:35
Amerika'da kuaför parasını çok bulan kadın, soluğu Türkiye'de aldı: Yaptığım iki haftalık tatil dahil normalden daha aza mal oldu

Bryn Elise isimli kadın, Amerika'daki kuaförün istediği 4000 doları fazla bulunca soluğu Türkiye'de aldı. Türkiye'de sadece 450 dolara kesim ağartma ve diğer işlemleri yaptıran Bryn Elise isimli kadın, Tiktok hesabından yaptığı açıklamada, Amerika'daki kuaförün istediği 4000 dolardan daha az para harcayarak Türkiye'de istediği saça kavuştuğunu ve bu güzel ülkeye her gelen turist gibi aşık olduğunu dile getirdi.

Bryn Elise, şunları yazdı; Hayalindeki saç için Amerika'da 4000 dolar fiyat teklifi alınca, Türkiye'ye uçarsın ve saçlarını orada yaptırırsın"

ABD'de kuaför parasını fazla bulan kadın soluğu Türkiye'de aldı, sonrası sürpriz olmadı

"Türkiye'de yaptığım iki haftalık tatil dahil normalden daha aza mal oldu"

ABD'de kuaför parasını fazla bulan kadın soluğu Türkiye'de aldı, sonrası sürpriz olmadı

Bryn, en sevdiği saç sitili fotoğrafını Instagram'da gördükten sonra saç sitilistinin Türkiye'de yaşadığını öğrenince Türkiye'ye gelmeyi tercih ettiğini söyledi.

ABD'de kuaför parasını fazla bulan kadın soluğu Türkiye'de aldı, sonrası sürpriz olmadı

İki ay sonra Türkiye'ye gelen Bryn, hayalindeki saça 450 dolar ile kavuştuğunu ve çok güzel bir ülke olan Türkiye'ye aşık olduğunu söyledi.

ABD'de kuaför parasını fazla bulan kadın soluğu Türkiye'de aldı, sonrası sürpriz olmadı
ABD'de kuaför parasını fazla bulan kadın soluğu Türkiye'de aldı, sonrası sürpriz olmadı
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Son Dakika Dünya Amerika'da kuaför parasını çok bulan kadın, soluğu Türkiye'de aldı: Yaptığım iki haftalık tatil dahil normalden daha aza mal oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amerika'da kuaför parasını çok bulan kadın, soluğu Türkiye'de aldı: Yaptığım iki haftalık tatil dahil normalden daha aza mal oldu - Son Dakika
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