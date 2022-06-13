Amerika'da kuaför parasını çok bulan kadın, soluğu Türkiye'de aldı: Yaptığım iki haftalık tatil dahil normalden daha aza mal oldu

Bryn Elise, şunları yazdı; Hayalindeki saç için Amerika'da 4000 dolar fiyat teklifi alınca, Türkiye'ye uçarsın ve saçlarını orada yaptırırsın"

"Türkiye'de yaptığım iki haftalık tatil dahil normalden daha aza mal oldu"

Bryn, en sevdiği saç sitili fotoğrafını Instagram'da gördükten sonra saç sitilistinin Türkiye'de yaşadığını öğrenince Türkiye'ye gelmeyi tercih ettiğini söyledi.

İki ay sonra Türkiye'ye gelen Bryn, hayalindeki saça 450 dolar ile kavuştuğunu ve çok güzel bir ülke olan Türkiye'ye aşık olduğunu söyledi.