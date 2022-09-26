Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros haddini aştı: Türk askeri derhal Kıbrıs'tan çekilmeli - Son Dakika
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Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros haddini aştı: Türk askeri derhal Kıbrıs'tan çekilmeli

26.09.2022 13:34

Akdeniz ve Adalar'da sular ısınırken Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cuımhuriyeti'ndeki askeri varlığından rahatsız oldu. Barış için Ada'da bulunan askerlerimizin varlığını "işgal" olarak yorumlayan Elpidophoros, Türk askerinin Ada'dan çekilmesini isteyece kadar küstahlaştı. Elpidophoros ayrıca, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesine karşı skandal sözler sarf etmişti

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) askeri varlığı, Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros'u (Ioannis Lambriniadis) rahatsız etti.

"MÜCADELEMİZİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ"

New York'ta Kıbrıs Amerikan Örgütleri Federasyonu'nun programında konuşan Elpidophoros, şu sözleri sarf etti; "Kıbrıs'ımızın kurtuluş ve birleşik, müreffeh bir Kıbrıs hedefimize ulaşana kadar mücadelemizi asla bırakmayacağız."

"HEPİMİZ KIBRIS İÇİN ADALET VE BARIŞ İSTİYORUZ"

Barış için Ada'ya giden Türk askerinin varlığını "işgal" şeklinde tanımlayan Elpidophoros, Kıbrıs Adası'ndaki Türk askeri varlığının sona erdirilmesini isteyerek, "Hepimiz Kıbrıs için adalet ve barış istiyoruz. Bu nedenle, Türk askerinin Kıbrıs Adası'nın neredeyse yarısının yasadışı işgalini durdurmasını istemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bu sonuca ulaşana kadar çalışmayı asla bırakamayız" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN SALDIRGAN TUTUMUNDAN KAYGI DUYUYORUZ" DEMİŞTİ

Amerika Başpiskoposu, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik 'saldırgan' tutumundan kaygı duyuyoruz" ifadesini kullanmıştı. Elpidophoros, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinden endişe duyduğunu da dile getirmişti.

İSTANBUL'DAKİ PATRİKLİĞİN BAŞINA GEÇEBİLİR

28 Kasım 1967'de İstanbul Bakırköy'de doğan Ioannis Lambriniadis, geleceğin İstanbul Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Başpiskoposu olarak gösteriliyor. Dünyanın en güçlü ve etkin Rum Ortodoks Patrikhanesi olan İstanbul Patrikliği, bir Rum Ortodoks Başpiskoposu'nun gelebileceği en yüksek makam. Fener Rum Patrikliği'nin başında şu anda Bartholomeos bulunuyor.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros haddini aştı: Türk askeri derhal Kıbrıs'tan çekilmeli - Son Dakika


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