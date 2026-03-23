Amerikan gazetesinden bomba iddia: İşte İran'a konum bilgilerini veren ülke
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amerikan gazetesinden bomba iddia: İşte İran'a konum bilgilerini veren ülke

Amerikan gazetesinden bomba iddia: İşte İran\'a konum bilgilerini veren ülke
23.03.2026 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moskova'nın, İran yapımı Şahid dronlarının vuruş kabiliyetini artırmak için kendi üretimi olan yerli bileşenleri sağladığı belirtiliyor; Beyaz Saray ise bu desteğin savaşın gidişatını değiştirmediğini savunuyor.

Moskova'nın, İran yapımı Şahid dronlarının vuruş kabiliyetini artırmak için kendi üretimi olan yerli bileşenleri sağladığı belirtiliyor; Beyaz Saray ise bu desteğin savaşın gidişatını değiştirmediğini savunuyor.

Wall Street Journal'ın Çarşamba günü konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre Rusya; İran ile istihbarat paylaşımını ve askeri iş birliğini genişleterek, Tahran'ın bölgedeki ABD kuvvetlerini hedef almasına yardımcı olmak amacıyla uydu görüntüleri ve gelişmiş dron teknolojisi sağlıyor.

Habere göre Moskova, ekonomik ve askeri çıkarları doğrultusunda savaşı uzatmak amacıyla müttefiki İran'a destek veriyor. Aralarında üst düzey bir Avrupalı istihbarat yetkilisinin de bulunduğu kaynaklar; Rusya'nın Şahid dronlarını modernize etmek için İran'a parça tedarik ettiğini, bu sayede araçların iletişim, navigasyon ve hedefleme yeteneklerini geliştirdiğini belirtti. Şahid dronları İran tarafından geliştirilmiş olsa da Rusya bu araçların kendi yerli versiyonlarını üretiyor. Ayrıca Rus yetkililerin, bu silahların Ukrayna'ya karşı kullanımından elde ettikleri deneyimleri ve çoklu dron saldırılarının en etkili nasıl gerçekleştirileceğine dair tavsiyeleri de paylaştığı ifade ediliyor.

Daha önce Wall Street Journal ve Washington Post, Rusya'nın Orta Doğu'daki ABD kuvvetlerinin konumuna ilişkin uydu bilgilerini İran'a verdiğini bildirmişti. Gazetenin son haberindeki kaynaklar, bu iş birliğinin daha da arttığını ve İranlıların bölgedeki ABD radar sistemlerini vurmasına yardımcı olduğuna inanıldığını söyledi. Bir yetkili, verilerin Rus Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından işletilen uydulardan geldiğini belirtti.

Kremlin konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi. Beyaz Saray sözcüsü Olivia Wales ise raporu önemsemeyerek, Rusya'nın İran'a verdiği desteğin savaş başarıları üzerinde önemli bir etkisi olmadığını söyledi. Wales, "Başka bir ülke tarafından İran'a sağlanan hiçbir şey operasyonel başarımızı etkilemiyor" dedi ve ABD'nin İran varlıklarına yönelik saldırılarının ardından "füze saldırılarının yüzde 90, dron saldırılarının ise yüzde 95 oranında azaldığını" iddia etti.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amerikan gazetesinden bomba iddia: İşte İran'a konum bilgilerini veren ülke - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 12:58:30. #7.12#
SON DAKİKA: Amerikan gazetesinden bomba iddia: İşte İran'a konum bilgilerini veren ülke - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.