Amsterdam'da Yeni Oteller İçin Yasak Bölge İlan Edildi - Son Dakika
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Amsterdam'da Yeni Oteller İçin Yasak Bölge İlan Edildi

Amsterdam\'da Yeni Oteller İçin Yasak Bölge İlan Edildi

Amsterdam Belediye Meclisi, kenti oteller için yasak bölge ilan etti ve geceleyen turist sayısını sınırlayacak. Yoğun turist akını nedeniyle kentin tarihi dokusu ve şehir sakinlerinin yaşamı olumsuz etkileniyor. Belediye, zararlı madde salımını azaltmak ve daha yaşanabilir bir şehir yaratmak amacıyla ziyaretçi sayısını azaltmayı hedefliyor. Yeni otel açılışlarına ruhsat verilmeyecek ve kentteki yatak sayısı 20 milyonun üzerine çıkamayacak.

20.04.2024 13:15
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Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da artık yeni otel açılmasına izin verilmeyecek. Belediye Meclisi, “Dengeli Turizm Yönetmeliği” uyarınca, tüm kenti oteller için “yasak bölge” ilan etti.

Belediye, kent sakinlerinin talepleri doğrultusunda Amsterdam’da geceleyen turist sayısını artık yılda 20 milyon ile sınırlayacak.

Yoğun turist akınının hem kentin tarihi dokusunu hem de şehir sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkilediğini belirten Amsterdam Belediyesi, ziyaretçi sayısını azaltmak istiyor.

Belediye, bu sayede hem başkentin merkezinde zararlı madde salımını en aza indirmek hem de daha yaşanabilir bir şehir yaratmayı amaçlıyor.

Resmi verilere göre, geçen yıl Amsterdam’da 20 milyon 665 bin turist geceledi. Üstelik tatil amaçlı ev kiralamaları, oda - kahvaltı uygulamaları ve gemide gecelik konaklamalar bu rakama dahil değil.

Bu durumun Amsterdam’ı, kent sakinleri ve ziyaretçiler için yaşanabilir olmaktan uzaklaştırdığını belirten belediye meclisi, otel politikasını sıkılaştırma kararı aldı.

Amsterdam genelinde artık yeni oteller için ruhsat verilmeyecek. Kentteki yatak sayısı 20 milyonun üzerine çıkamayacak.

Belediye meclisi kararına göre, yeni bir otele ancak başka bir otelin kapanması ve yatak sayısının azalması durumunda izin verilebilecek.

Yeni otelin kent merkezi dışında ve modernizasyon ya da sürdürülebilirlik gibi özelliklere sahip olması gerekecek.

Kentte daha önce imar izni alınan bazı otellerin inşaatı devam ediyor. Ancak Amsterdam Belediyesi’nin 2017 yılında oluşturduğu gecelik konaklama projesi kapsamında, bu işletmelere yönelik sıkı kontroller uygulanıyor.

Denetimler sonucu, daha önce otel ruhsatı verilen sadece üç işletmenin gerekli koşulları karşıladığı belirlendi.

Amsterdam Belediyesi’nin kitle turizmini azaltma planı, kent halkının taleplerine dayanıyor.

Kent sakinleri, “Amsterdam'ın bir seçeneği var” sloganıyla başlattıkları girişim sonucu 30 binden fazla imza toplayarak belediyeyi, turist akışını azaltmaya çağırdı.

Amsterdam Belediyesi, bu talep doğrultusunda “Dengeli Turizm Yönetmeliği” hazırladı.

Yönetmelik kapsamında kenti ve sakinlerini aşırı turizmin zararlarından korumak için, geçen yıl yolcu gemilerinin Amsterdam merkezine yaklaşmaları yasaklandı.

Merkez tren istasyonu yakınındaki kruvaziyer terminalinin şehit dışına taşınması kararlaştırıldı.

Kent merkezine tur otobüsülerinin girişine kısıtlama getiren Amsterdam Belediyesi, turist sayısını azaltmak için otel müşterileri ve kruvaziyer yolcuları için turizm vergisini de artırdı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Amsterdam'da Yeni Oteller İçin Yasak Bölge İlan Edildi - Son Dakika

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