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Amsterdam Getir ve benzeri şirketlere 1 yıl boyunca yeni dağıtım merkezi izin vermeyecek - Son Dakika
BBC

Amsterdam Getir ve benzeri şirketlere 1 yıl boyunca yeni dağıtım merkezi izin vermeyecek

28.01.2022 06:17
Amsterdam Getir ve benzeri şirketlere 1 yıl boyunca yeni dağıtım merkezi izin vermeyecek

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, aralarında Getir'in de bulunduğu hızlı teslimat şirketlerinin, "karanlık dükkan" adı verilen yeni dağıtım merkezleri açmasına bir yıl boyunca izin verilmeyecek.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, aralarında Getir'in de bulunduğu hızlı teslimat şirketlerinin, "karanlık dükkan" adı verilen yeni dağıtım merkezleri açmasına bir yıl boyunca izin verilmeyecek.

Bu karar kent sakinlerinden gelen yol güvenliği, gürültü kirliliği ve engellenen kaldırımlara dair şikayetleri nedeniyle alındı.

Tüketicilerin yiyecek siparişini 10 dakika içinde teslim etme sloganıyla hizmet vermeye başlayan hızlı dağıtım şirketleri son dönemde hızla büyüdü.

Türkiye merkezli Getir firması, Londra'nın ardından geçen Mayıs'ta Amsterdam'da da faaliyete geçmişti.

Amsterdam'da şu anda Getir'in yanı sıra Zapp, Gorillas, ve Flink gibi hızlı teslimat firmaları hizmet veriyor.

Şirketler altı ay içinde müşteri sayılarını yaklaşık üç kat arttırdı.

Şu anda Amsterdam'da hızlı teslimat hizmeti veren 31 merkez bulunuyor. Belediyeye göre, yeni izin talepleriyle bu sayının giderek artması planlanıyor.

Dağıtım merkezleri, müşterilere mümkün olduğunca yakın olabilmek için, genellikle yerleşim alanlarının ortasında yer alıyor.

Belediyeye göre, pencereleri her zaman siyah plastikle kaplı olduğu için "karanlık dükkanlar" olarak adlandırılan bu merkezler, günlük yaşamda sıkıntıya yol açıyor.

Amsterdam sakinleri, teslimat sürücülerinin yarattığı gürültü kirliliği, kaldırımları kapatan dağıtım araçları ve gece yarısı mal getiren dağıtım kamyonlarının yarattığı rahatsızlıktan şikayet ediyor.

Bazı semtlerde, bu rahatsızlıklara son verilmesini isteyen imza kampanyaları düzenleniyor.

Amsterdam Belediye Meclisi Perşembe günü yaptığı toplantıda, yeni "karanlık dükkanların" açılışının bir yıl süreyle dondurulmasını kararlaştırdı.

Amsterdam Belediyesi bu süreçte, önümüzdeki yıl kentte yeni dağıtım merkezlerinin yapılıp yapılmayacağını ve hangi koşullarda yapılabileceğini araştıracak.

Belediye Başkan Yardımcısı Marieke van Doorninck'e göre, Amsterdam hızlı teslimat şirketleri ile ilgili adım atan ilk belediye oldu.

Van Doorninck bu kararla belediyenin "karanlık dükkanların" artışı kontrolden çıkmadan önce bir duraklama baskısı yaptığına işaret etti.

Kamu yayımcısı NOS'a konuşan ve belediyenin şu anda hızlı teslimatı düzenlemek için yeterli seçeneğe sahip olmadığını söyleyen van Doorninck, "Çok fazla ulaşım hareketi yaratıyorlar ama ziyaretçileri yok. Süpermarketlerinkine benzer bir sıkıntı var ama aynı ruhsata sahip değiller" dedi.

Amsterdam Batı Bölge Yöneticisi Melanie van der Horst Ekim ayında, hızlı teslimat sağlayıcılarının ani gelişiyle başkentin adeta baskına uğradığını belirterek, bu faaliyetlerin imar planına uyumadığını vurgulamıştı.

Hollandalı yönetici teslimat şirketlerinin yerleşim alanları yerine, endüstri bölgelerinde faaliyet gösterebileceğini dile getirmişti.

"İki heceli Türkçe kelimeyi Hollanda'da da sevdireceğiz" sloganıyla Mayıs 2021'de Amsterdam'da faaliyetlerine başlayan Getir, belediyenin kararı nedeniyle şaşkın.

Reuters ajansına konuşan bir Getir temsilcisi, kararı ve bundan sonra atılacak adımları değerlendireceklerini belirtti ve "Bu kararın çalışanlarımız ve hizmetimizi günlük olarak kullanan çok sayıda müşterimiz üzerinde inkar edilemez şekilde büyük bir etkisi olacak" dedi.

Berlin merkezli Gorillas şirketi de yerel ortak ve müşterilerle iyi ilişkiler kurarak, yüzlerce ekonomik fırsat yarattıklarını belirterek kararı hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.

Flink şirketi sözcüsü de "Müşterilerimize modern ve yenilikçi bir hizmet sunuyoruz ve ayrıca Amsterdam'daki müşterilere hizmet vermeye devam etmek istiyoruz. Yasalara ve düzenlemelere saygı, uzun vadede bir iş kurmak için bir önceliktir" diye konuştu.

Amsterdam Getir ve benzeri şirketlere 1 yıl boyunca yeni dağıtım merkezi izin vermeyecek
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Hollanda, Londra, Mayıs, Van, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amsterdam Getir ve benzeri şirketlere 1 yıl boyunca yeni dağıtım merkezi izin vermeyecek - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Amsterdam Getir ve benzeri şirketlere 1 yıl boyunca yeni dağıtım merkezi izin vermeyecek - Son Dakika
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