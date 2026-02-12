TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Oruçreis'ten teşkil edilen Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Almanya'nın Kiel Limanı'nı ziyaret ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Oruçreis'ten teşkil edilen Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Kiel/Almanya liman ziyareti gerçekleştiriyor" ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Türk Deniz Kuvveti Almanya'da
