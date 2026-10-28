Anayasayı Koruma Teşkilatı 20\'den fazla kentte protesto öncesi aşırı sol uyarısı yaptı

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Almanya'da 20'den fazla şehirde düzenlenmesi planlanan öğrenci protestoları öncesinde Anayasayı Koruma Teşkilatı, aşırı sol grupların gösterileri kendi ideolojik amaçları doğrultusunda yönlendirebileceği uyarısında bulundu.

Almanya'da cumartesi günü 20'den fazla şehirde düzenlenmesi planlanan öğrenci protestoları öncesinde Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan, aşırı sol gruplara ilişkin uyarı yapıldı.

Sosyal medyada "Gen Z regelt" sloganıyla yayılan protesto çağrıları Almanya'da gündem oldu. Yetkililer, gösteri çağrılarının büyük ölçüde aşırılık yanlısı olmayan kişiler tarafından yapıldığını, ancak aşırı sol grupların da bu çağrılara destek verdiğini bildirdi.

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, bazı yabancı bağlantılı aşırılık yanlısı grupların da protestoların duyurulmasına katkıda bulunduğuna işaret edildi. Açıklamada, aşırı sol çevrelerin toplumdaki mevcut demokratik tartışmaları kendi ideolojileri doğrultusunda etkilemeye çalışmasının bilinen bir yöntem olduğu vurgulandı, bu grupların toplumsal protestoların yönünü değiştirebileceği ve gösterilerin daha radikal bir çizgiye çekilmesine yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Yetkililer, Fransa'da yaşanan ve zaman zaman şiddet olaylarına dönüşen gelişmelerin Almanya'daki olası protestolara ilişkin endişeleri artırdığını belirtiyor.