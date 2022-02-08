Angelina Jolie, sosyal medya hesabından paylaştı: 'Bir daha hiç dışarı çıkamayabilirim'

Independent Türkçe'nin haberine göre Angelina Jolie, Afgan bir genç kızdan aldığını söylediği, Taliban yönetimindeki kadınların haklarının durumuna ilişkin uyarıda bulunan bir mektup paylaştı.

Taliban Ağustos 2021'de, ABD'nin bölgedeki birliklerinin geri çekilmesini tamamlamasından ve 20 yıllık savaşın sonlanmasından iki hafta önce Afganistan'da iktidarı ele geçirmişti.

Uzun zamandır insani yardımlarıyla tanınan Jolie, Instagram hesabından ''Bu mektubu bana #Afganistan'dan genç bir kadın gönderdi. Kimliğini saklıyorum, Taliban iktidarı ele geçirdiğinden beri okula dönemedi.'' açıklamasını yaptı.

Oyuncu bunun ardından mektuptan bir alıntı paylaştı:

Kadınların konuşma veya söz söyleme hakları yokmuş gibi hissediyorum. Kadının hakları ellerinden alınıyor ve ülkede hiçbir şey yapmalarına izin verilmiyor.

Taliban birkaç hafta önce kadın hakları ve özgürlük talebi için sesini yükselten iki kadını göz altına aldığında, sonun geldiğini ve kız olduğum için bir daha asla dışarı çıkamayabileceğimi, hatta konuşamayabileceğimi düşündüm.

Takipçilerine "Lütfen Afganistan'da olup biteni takip edin" diyen Jolie, onlardan ülkenin kadınlarının ve kız çocuklarının unutulmamasını sağlamak için yardım etmelerini istedi.

Jolie'nin 2007'de üye olduğu kâr amacı gütmeyen düşünce kuruluşu Council on Foreign Relations (Dış İlişkiler Konseyi), ocak ayında Afganistan'daki kadın haklarının durumuna ilişkin bir haber bülteni yayımlamıştı. Listede Taliban'ın Aralık 2021'de yayımladığı ve kadınların yanlarında bir erkek akrabası olmadan evlerinden 72 km'den fazla uzağa gitmelerini yasaklayan yeni yönerge de yer alıyordu. Kasım 2021'de yayımlanan bir diğer yönergede ise TV ağlarının kadın oyuncuların yer aldığı TV dizilerini yayımlaması yasaklanmıştı.