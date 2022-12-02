Libya ile imzaladığımız anlaşma Atina'nın hoşuna gitmedi! Türkiye'yi BM'ye şikayet ettiler - Son Dakika
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Libya ile imzaladığımız anlaşma Atina'nın hoşuna gitmedi! Türkiye'yi BM'ye şikayet ettiler

02.12.2022 10:42

Ankara-Atina hattında son dönemde artan gerilim, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik bir kara harekatına yönelik güçlü sinyaller vermesi sebebiyle geri plana düşerken, bugün Yunan medyasında yayınlanan bir haber büyük ses getirdi. Türkiye ile Libya arasında 3 Ekim'de imzalanan hidrokarbon alanındaki mutabakat muhtırası nedeniyle Yunanistan'ın BM Daimi Temsilcisi Theofili'nin bizzat Türkiye karşıtı bir mektubu BM Genel Sekreteri'ne teslim ettiği ortaya çıktı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, TSK'nın Suriye'ye kara harekatı yapma ihtimalinin gündeme gelmesiyle geri plana düşerken, Yunan medyasında dikkat çeken bir haber yayınlandı.

BM GENEL SEKRETERİNE ŞİKAYET MEKTUBU TESLİM ETMİŞ

Ankara- Atina hattındaki gerilim Türkiye ile Libya arasında 3 Ekim'de imzalanan hidrokarbon alanındaki mutabakat muhtırası ile tavan yaparken, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Maria Theofili'nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bizzat bir mektup teslim ettiği ortaya çıktı. 17 Kasım'da teslim edilen mektupta Yunanistan'ın Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmadan rahatsızlık duyduğu ve bu hamlenin bölgedeki güvenlik ve barışı tehdit ettiği belirtildi.

"LİBYA YÖNETİMİNİN BÖYLE BİR ANLAŞMA YAPMAYA HAKKI YOK"

Mektupta, Yunanistan'ın bu anlaşmaya itiraz etmesinin yanı sıra Libya'daki yönetimin de bu tür bir anlaşma yapmaya hakkı olmadığı da öne sürüldü. Theofili ayrıca bu anlaşmaya diğer ülkelerin de tepki gösterdiğini ve Libya'daki bazı kurumların üst düzey yetkililerinin de karşı olduğunu aktardı.

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Yunanistan, Türkiye, Libya, Atina, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Libya ile imzaladığımız anlaşma Atina'nın hoşuna gitmedi! Türkiye'yi BM'ye şikayet ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya ile imzaladığımız anlaşma Atina'nın hoşuna gitmedi! Türkiye'yi BM'ye şikayet ettiler - Son Dakika
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