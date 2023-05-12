Anne babasıyla yaşadığı evde doğum yapan 15 yaşındaki kız, bebeğini boğduktan sonra çöpe attı - Son Dakika
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Anne babasıyla yaşadığı evde doğum yapan 15 yaşındaki kız, bebeğini boğduktan sonra çöpe attı

12.05.2023 12:15

İngiltere'de yaşayan Paris Mayo, anne ve babası evde olduğu esnada doğum gerçekleştirdi. Henüz 15 yaşında olan Mayo, daha sonra bebeğini boğarak öldürdü ve çöp poşetine attı.

19 yaşındaki Paris Mayo, 15 yaşındayken yaşadığı evde anne ve babası üst kattayken bebek doğurdu. Doğurduğu bebeğini boğarak öldürdükten sonra bebeğin boğazına pamuk sıkıştırarak çöp poşetine koydu. Ertesi sabah abisine mesaj atıp evden çıkarken çöp poşetini çöpe atmasını rica etti.

ANNE POŞETTEKİ CANSIZ BEDENİ GÖRDÜ

Fakat annesi sabah kapının önünde bulunan çöp poşetine baktı. Poşette cansız bebek cesedini gören anne çığlık atarak polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri Paris'i gözaltına aldı.

Anne babası evdeyken doğum yapan 15 yaşındaki kız bebeğini boğup çöpe attı

BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Cani anne, ifadesinde hamile olduğunu bilmediğini bir anda bebeğin dünyaya geldiğini, bebeğin ölü olduğunu söylemesine rağmen yapılan incelemede bebeğin kendisinin boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Anne babası evdeyken doğum yapan 15 yaşındaki kız bebeğini boğup çöpe attı

CİNAYETTEN YARGILANIYOR

Paris, 2019 yılında işlediği cinayetten dolayı suçlu bulundu ve cinayetten yargılanmaya başladı. Dava devam ediyor.

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Paris, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

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