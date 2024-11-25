Antalya'ya inişte yanan Rus uçağının tahliye anları film sahnelerini aratmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Antalya'ya inişte yanan Rus uçağının tahliye anları film sahnelerini aratmadı

Geniş Video İzle

Antalya Havalimanı'nda iniş sırasında motoru yanan Rus Azimuth Havayolları'na ait uçağa 23 saniyede ulaşarak yangını 2 dakikada söndüren ekipler, yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti. Yanan uçaktan tahliye anları film sahnelerini aratmadı.

25.11.2024 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'dan havalanan ve dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı'na inişe geçtiği sırada motorunda yangın çıkan yolcu uçağına müdahale ve yolcuların tahliye edildiğine ait ilk görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yolcuların uçaktan uzaklaştığı ve ekiplerin hızlı müdahalesi yer aldı.

REKOR SÜREDE MÜDAHALE

Rusya'dan havalanan ve 87 yolcu ve 4 mürettebatı ile Antalya Havalimanına inişe geçtiği sırada motorunda yangın başlayan Rus Azimuth Havayollarına ait 'Sukhoi Superjet 100' tipi uçağa rekor sürede müdahale edildi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, ekiplerin yanan uçağa 23 saniyede ulaşıp yangını 2 dakika içinde söndürerek yolcuların tahliyesine başladığını ve tahliyenin de tamamlanarak yolcuların ve mürettebatın kısa sürede sağ salim tahliye edildiğini söyledi.

TAHLİYE ANLARI FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Yangın sırasındaki ilk anların görüntüleri ortaya çıktı. Alevli bir şekilde yanan uçağa ekiplerin müdahalesi ve yolcuların panik halinde uçaktan uzaklaşmaları görüntüler yansıdı.

Antalya\'ya inişte yanan Rus uçağının tahliye anları film sahnelerini aratmadı

Havacılık, Güvenlik, Antalya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Antalya'ya inişte yanan Rus uçağının tahliye anları film sahnelerini aratmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Muhammed null:
    Helal olsun. 5 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    güzel başarı 2 1 Yanıtla
  • Görkem Gür:
    Elleriniz dert görmesin. 2 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Vaybe bizimkiler olsa yarım saat geç gelirler 0 2 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Ne güzel bir milletiz.. Herkes iyi dileklerini iletmiş.. (Tek Ferhat pisliği hariç tabiki) 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:32 Kabine sonrası Erdoğan’dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız
18:05 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu
17:31 Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
14:04 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:15 En düşük emekli maaşında yeni tahmin En düşük emekli maaşında yeni tahmin
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
08:32 Talisca’dan Fenerbahçe’ye ilk adım Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 20:31:06. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'ya inişte yanan Rus uçağının tahliye anları film sahnelerini aratmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.