Arjantin Deniz ve Hava Kuvvetleri, İran'ın terör örgütü listesine alındı - Son Dakika
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Arjantin Deniz ve Hava Kuvvetleri, İran'ın terör örgütü listesine alındı

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Arjantin Deniz ve Hava Kuvvetleri, İran\'ın terör örgütü listesine alındı
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İran Dışişleri Bakanlığı, Arjantin'in Deniz ve Hava Kuvvetleri'ni terör örgütü listesine eklediğini açıkladı. Bakanlık, bu adımı Arjantin'in nisan ayında Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik terör örgütü ilanına karşılık Mütekabiliyet Yasası kapsamında attığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı, Arjantin Deniz Kuvvetleri ile Hava Kuvvetleri'ni terör örgütü listesine aldığını duyurdu. Kararın, Arjantin'in nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan etmesine misilleme olarak alındığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arjantin hükümetinin uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı şekilde, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ana unsurlarından Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımladığı hatırlatıldı. Açıklamada, Arjantin'in nisan ayındaki bu kararına yanıt olarak ve mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Arjantin Deniz Kuvvetleri ile Arjantin Hava Kuvvetleri'nin terör örgütü ilan edildiği bildirildi.

MÜTEKABİLİYET YASASI'NA DAYANDIRILDI

Açıklamada kararın, 2019 yılında kabul edilen 'Mütekabiliyet Yasası'na dayandırıldığı belirtildi. İlgili yasada, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine alma kararına herhangi bir şekilde uyan veya destek veren tüm ülkelerin mütekabil önlemlere tabi tutulacağının açıkça düzenlendiği ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Arjantin Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin anılan yasa kapsamına alındığı belirtilerek, alınan bu karardan doğacak tüm hukuki ve siyasi sonuçların sorumluluğunun Arjantin hükümetine ait olacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA
Dışişleri BakanlığıDevrim MuhafızlarıDiplomasiArjantinGüvenlikPolitikaDünyaTerörİranSon Dakika

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