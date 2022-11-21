Yaşlı kadın doktorun odasına girdi bir daha çıkmadı! Kamera görüntülerini izleyen çalışanlar korkudan titredi - Son Dakika
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Yaşlı kadın doktorun odasına girdi bir daha çıkmadı! Kamera görüntülerini izleyen çalışanlar korkudan titredi

21.11.2022 16:43

Arjantin'in Buenos Aires şehrinde bulunan Finochietto Sanatorium hastanesinde, birkaç gün önce ölen kadının hastaneye ziyaret ettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri herkesi şoke etti. Güvenlik görevlisine doktorun odasını soran kadının daha önce öldüğü ortaya çıktı.

Söz konusu görüntülerde hastanenin güvenlik görevlisi, hastaneye gelen yaşlı kadına yardımcı olmak için sandalye verdi. Kadın yürüyerek doktorun odasına gideceğini söyleyince, güvenlik görevlisi kadını doktorun odasına götürdü.

DOKTORUN ODASINDAN BİR DAHA ÇIKMADI

Kadın uzun süre odadan çıkmayınca güvenlik görevlisi durumu hemşirelere bildirdi. Hemşireler ve güvenlik görevlileri doktorun odasına kontrol etti fakat kimseyi bulamadı. Hemşireler bunun üzerine güvenlik görevlisine kadının ismini sordu.

Yaşlı kadın doktorun odasına girdi bir daha çıkmadı! Kamera görüntülerini izleyen çalışanlar korkudan titredi

BİRKAÇ GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik görevlisinin söylediği isimde hastanenin kayıtlarında kadının birkaç önce öldüğü tespit edildi. Daha sonra hastanenin güvenlik kamerası görüntülerine bakıldı. Görüntülerde güvenlik görevlisinin ölen kadının ruhu ile konuştuğu ileri sürüldü, fakat kadının görüntüsü kameraya net yansımadı.

Yaşlı kadın doktorun odasına girdi bir daha çıkmadı! Kamera görüntülerini izleyen çalışanlar korkudan titredi

YETKİLİLER NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Hastane yetkilileri, olay karşısında büyük şok yaşadıklarını, ölen hasta ile isim ve soy isim benzerliği olan hiç kimsenin hastaneye gelmediğini, bu nedenle güvenlik görevlisi ile konuşan kişinin bir hafta önce ölen kadının ruhu olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı kadın doktorun odasına girdi bir daha çıkmadı! Kamera görüntülerini izleyen çalışanlar korkudan titredi
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