Arjantin - İsviçre Çeyrek Finalinde

Arjantin'in üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu hedefi, Cumartesi günü Kansas City'de oynanacak çeyrek finalde İsviçre karşısında devam edecek. İsviçre ise bu turnuvada kendi tarihini yazmak istiyor.

İki takım arasındaki çeyrek final müsabakası, 2026 Dünya Kupası'nde yarı finale yükselen son takımı belirleyecek.

Kansas City Stadyumu'nda 12 Temmuz'da oynanacak maç TSİ 04.00'de başlayacak.

Bu maçta galip gelen takım yarı finalde, İngiltere – Norveç eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Bu yarı final maçı Atlanta Stadyumu'nda 15 Temmuz'da TSİ 22.00'de oynanacak.

Arjantin muhtemel 11'i:

İsviçre muhtemel 11'i:

Messi her zamanki gibi

Arjantin, Kuzey Amerika'daki turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı.

J Grubu'nda Cezayir'i 3-0, Avusturya'yı 2-0 ve Ürdün'ü 3-1 yenerek üçte üç yapan takımda Lionel Messi altı gol attı. Arjantinli yıldız ayrıca toplam gol sayısını 21'e çıkararak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Kariyeri boyunca tüm rekorları alt üst eden Messi, eleme turlarında da iki gol daha kaydetti. Bunlardan biri, son 16 turunda Mısır karşısında gelen kritik beraberlik golüydü. Böylece Altın Ayakkabı yarışındaki iddiasını da sürdürdü.

Ancak son şampiyonun hem Mısır hem de Yeşil Burun Adaları karşısında turu geçebilmesi için takım olarak büyük bir direnç ve mücadele göstermesi gerekti.

Arjantin, son 32 turunda turnuvaya ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları'nı ancak uzatmalarda gelen bir kendi kalesine golle eleyebildi. Ardından Mısır karşısında da son bölümlerde bulduğu üç golle 3-2 kazanarak dramatik bir galibiyete imza attı.

Son şampiyon böylece turnuvadaki beş maçını da kazandı. Ancak bu galibiyetlere rağmen Arjantin'in her maçta rakiplerine üstünlük kurduğunu söylemek zor.

Johan Manzambi parlıyor

Benzer bir değerlendirme, turnuvadaki en başarılı Dünya Kupası performansını ortaya koyma hedefini sessiz ama istikrarlı bir şekilde gerçekleştiren İsviçre için de yapılabilir.

Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre, 1954'ten bu yana ilk kez çeyrek finale yükseldi. Bu, takımın Dünya Kupası tarihindeki dördüncü çeyrek finali oldu.

Son 32 turunda Cezayir'i 2-0 mağlup eden İsviçre, son 16 turunda ise Kolombiya ile golsüz berabere kaldıktan sonra penaltı atışlarında turu geçti.

Takımın turnuvadaki çıkış yapan isimlerinden Johan Manzambi bu karşılaşmada forma giyemedi. Ancak İsviçre, genç oyuncunun yokluğunu hissettirmeden çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Hücumcu orta saha oyuncusu Manzambi, grup aşamasında tecrübeli isimlerden oluşan takıma hız ve dinamizm kazandırdı.

Katar ile oynanan açılış maçındaki beraberliğin ardından toparlanan İsviçre'de Manzambi, Bosna Hersek'in 4-1 yenildiği maçta oyuna sonradan girerek iki gol attı.

Manzambi, daha sonra ev sahiplerinden Kanada karşısında 2-1'lik galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu sonuç İsviçre'nin B Grubu'nu lider tamamlamasını ve Vancouver'da kalmasını sağladı.