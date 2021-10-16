Arktik'teki yaz deniz buzunun, 250 yılında tamamen ortadan kalkabileceği gündemde

Bilim insanları, dünyayı tedirgin eden küresel ısınmada dönüm noktası olacak bir tarihi hesapladı. Buna göre Arktik'teki yaz deniz buzunun 2050 yılında tamamen ortadan kaybolması bekleniyor.

YIL BOYUNCA BUZ KAPLIYDI

NTV'de yer alan habere göre Grönland'ın 2000 km kuzeyindeki Son Buz Bölgesi olarak adlandırılan alan bölge tarihsel olarak yıl boyunca buzla kaplıydı, ancak küresel ısınmanın körüklediği yükselen sıcaklıklar bu uzak bölgenin bile yaz aylarında erimesine neden oluyor.

ORTADAN KALKMA DURUMUNA GELİYOR

Bununla birlikte, araştırmacılar, yaz deniz buzunun 2050 yılına kadar 'önemli ölçüde yok olacağını ve burada yaşayan kutup ayıları, morslar, foklar ve diğer kutup canlılarını tehlikeye atacağını söyledi. Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi'nden Robert Newton konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yıl boyunca buz ortadan kalkarsa, buza bağımlı ekosistemlerin tamamı çökecek ve yeni bir çevresel düzen başlayacak" dedi.

DAHA AZ DONMUŞ KÜTLE GÖNDERİYOR

Bununla birlikte, Earth's Future adlı dergide yayımlanan çalışmaya göre Arktik Okyanusu giderek daha ince buz oluşturuyor. Yaz aylarında buz tabakaları, giderek artan açık sularda daha hızlı eriyor ve Son Buz Bölgesi'ne gitgide daha az donmuş kütle gönderiyor.

YÜZYILIN SONUNDA TAMAMEN ERİYECEK

Çalışmanın yazarları, sanayileşmiş ülkeler karbon emisyonu salmayı durdursa bile donması uzun yıllar olan buzun bu yüzyılın ortalarında büyük ölçüde eriyeceğini açıkladı. Yerel olarak oluşan yaz buzu sadece birkaç metre kalınlığında kalacağını belirten uzmanlar 2100 yılında tamamen yok olacağını söyledi.