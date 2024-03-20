Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın gazeteciye yaptığı hareket ülkede gündem oldu - Son Dakika
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Dünya

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın gazeteciye yaptığı hareket ülkede gündem oldu

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama\'nın gazeteciye yaptığı hareket ülkede gündem oldu

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, gazeteci Ambrozia Meta'ya yöneltilen soruya cevap vermeyip müdahalede bulununca eleştirilerin hedefi oldu. Rama, olayın ardından yaptığı açıklamada basını küçümsemediğini belirtti. Ancak, Rama'nın sert tepkisinin nedeniyle ilgili iddialar ve gizli fon iddiaları da gündemde.

20.03.2024 12:48  Güncelleme: 12:54
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Arnavutluk bu günlerde Başbakan Edi Rama'nın gazeteci bir kadına yaptığı hareketi konuşuyor. Başbakan Rama'nın röportaj esnasında kendisine yöneltilen soruyu cevaplamayıp gazetecinin yüzüne yaptığı müdahale çok konuşuldu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın gazeteciye yaptığı hareket ülkede gündem oldu

BAŞBAKANDAN GAZETECİYE "GİT KENDİNE BAK"

Yaklaşık 13 senedir Arnavutluk Başbakanlığı yapan Edi Rama'nın başkent Tiran'da yaptığı açıklamaların ardından gazeteci Ambrozia Meta'ya yaptığı müdahale çok eleştirildi. Açıklamanın sonunda kendisine gazeteci Meta tarafından ihaleler ve gelecek yatırımlar soruldu. Bu soru üzerine Rama "Git kendine bak" dedi ve gazeteci Meta'nın yüzüne sertçe müdahalede bulundu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın gazeteciye yaptığı hareket ülkede gündem oldu

BASINI KÜÇÜMSEYEN BİR LİDER DEĞİLİM

Olayla ilgili bir açıklama da olayın faili Başbakan Rama'dan geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Rama" Sizden gelen bütün soruları sabırla yanıtladım. Özür dilemek mi? Özür dilemek zorunda olmadığım gibi basını küçümseyen lider nitelemesini de reddediyorum. Çünkü burada ve uzun yıllar boyunca hiçbir gazeteciyle herhangi bir tartışmaya girmedim" dedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın gazeteciye yaptığı hareket ülkede gündem oldu

GİZLİ FON İDDİASI

Başbakan Rama'nın bu konuya neden böyle sert tepki verdiği konusunda iddialar büyük. Arnavut basınında yer alan haberlere göre daha önce de adı çokça yolsuzlukla anılan Rama'nın bu sefer ülkeye gizli bir fon sokacağı yönünde. Ayrıca Arnavutluk basını, sorulara cevap vermeyen Rama'yı halkı konuyla ilgili bilgilendirmemekle de suçluyor.

Edi Rama, Gündem, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın gazeteciye yaptığı hareket ülkede gündem oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın gazeteciye yaptığı hareket ülkede gündem oldu - Son Dakika
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