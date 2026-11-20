Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Berlin'de düzenlenen Ukrayna konulu toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Belçika Başbakanı Bart De Wever'a arkadan sarıldı. De Wever'ın beklenmedik ziyarete verdiği esprili yanıt ise kameralara yansıdı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Belçika Başbakanı Bart De Wever arasında Berlin'de yaşanan samimi anlar dikkat çekti. Gazetecilere açıklama yaptığı sırada De Wever'a arkasından yaklaşan Rama, Belçikalı mevkidaşına sarılarak onu şaşırttı.

DE WEVER'DAN GÜLÜMSETEN YANIT

Rama'nın kendisine arkadan sarılması üzerine De Wever, çevresindekilere dönerek İngilizce, “Bu herhalde Arnavut olan. O hep arkadan gelir” anlamına gelen sözler söyledi. Belçika Başbakanı'nın esprili çıkışı, çevrede bulunanların gülümsemesine neden oldu.

İki lider arasındaki bu anlar, kameralar tarafından kaydedildi.

UKRAYNA TOPLANTISI ÖNCESİNDE YAŞANDI

Görüntüler, 19 Kasım'da Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısı öncesinde kaydedildi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, ülkenin güvenlik garantileri ve savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik süreç ele alındı.

Avrupalı liderlerin Ukrayna savaşı ve güvenlik başlıklarını görüştüğü toplantının öncesinde yaşanan beklenmedik sarılma ve De Wever'ın esprili yanıtı, zirvenin dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.