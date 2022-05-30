"Artık benim için Miçotakis diye biri yok" çıkışı gerilimi arttırdı! Yunan basını Erdoğan'ı ekonomi üzerinden vurmaya çalıştı - Son Dakika
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"Artık benim için Miçotakis diye biri yok" çıkışı gerilimi arttırdı! Yunan basını Erdoğan'ı ekonomi üzerinden vurmaya çalıştı

30.05.2022 11:28

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'yi hedef alması ve F-16 tedarikinin engellenmesi için lobi çalışması yürütmesi gerilimi tırmandırdı. ansiyonun yükselmesiyle Yunan yetkililer bu yazın tıpkı 2020 yazı gibi sıcak geçebileceğini ifade ederken, Yunan basını ise Erdoğan'ı ekonomi üzerinden vurmaya kalktı.

Diyalog zeminin oluşmasından sonra Yunan tarafının hamleleriyle Türkiye-Yunanistan hattında tansiyon yeniden yükseldi.

ABD'DEKİ F-16 LOBİ ÇALIŞMALARI ORTAMI İYİCE GERDİ

Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'yi hedef alması ve F-16 tedarikinin engellenmesi için lobi çalışması yürütmesi; Ankara'yı kızdırdı. Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı için "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" derken, Miçotakis ise; "İletişimi kesen taraf biz olmayacağız" cevabını verdi.

"2020 YAZINA TEKRAR DÖNÜLEBİLİR"

Yunanistan'ın saygın gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce edisyonunda yer alan analizde; Türk-Yunan ilişkilerinin 2020 yazına dönebileceği ifade edildi. Yunan hükümet kaynaklarından alınan bilgilerin aktarıldığı haberde; "Hükümet kaynakları, Miçotakis'in Washington'daki temasları sonrasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede tansiyonu yükseltmeye karar verdiğini söyledi" ifadeleri kullanıldı.

ATİNA HÜKÜMETİ BÜYÜK ENDİŞE İÇİNDE

Adalar üzerindeki tartışma, mülteciler ve Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını kriz başlıklarının en önünde sayan Yunan yetkililer; 2020 yazını işaret ederek, "Atina hükümetinin endişesi; 2020'de Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin bir benzerinin yeniden yaşanması" dedi.

"AMACI EKONOMİDEKİ SORUNLARI ARKA PLANA ATMAK"

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın odağı dış politikadaki gerilime çevirerek; ekonomideki sorunları gündemden düşürmek istediği iddia edildi. Analizde ayrıca; Yunanistan'ın F-35 savaş uçaklarının alımı yönünde önemli adımlar attığı kaydedildi.

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