İsveç skandal kararlarına yenisini ekledi! Polisin yasakladığı Kur'an yakma eylemini mahkeme iptal etti - Son Dakika
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İsveç skandal kararlarına yenisini ekledi! Polisin yasakladığı Kur'an yakma eylemini mahkeme iptal etti

04.04.2023 17:53
İsveç skandal kararlarına yenisini ekledi! Polisin yasakladığı Kur'an yakma eylemini mahkeme iptal etti

Aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın skandal eylemlerinin ardından İsveç polisinin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan kararı, idari mahkeme tarafından iptal edildi. Kararın gerekçesinde mahkeme, güvenlik riski endişelerinin gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını belirtti.

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakması Türkiye ile İsveç arasında tansiyonu yükseltti. Skandal eylemin ardından harekete geçen Türkiye, İsveç'in NATO müzakerelerini askıya aldı. Daha sonra yapılan açıklamada görüşmelerin 20 Şubat'ta yeniden başlayacağı duyuruldu.

POLİS KUR'AN-I KERİM YAKMA EYLEMLERİNİ YASAKLAMIŞTI

Rasmus Paludan'ın eyleminin ardından İsveç polisi geçtiğimiz ay İslam aleyhindeki eylemlerin ülkenin uluslararası çıkarlarına zarar verebileceği ve güvenlik endişesi oluşturabileceği gerekçesiyle 'Kur'an-ı Kerim yakma' eylemlerinin yasaklanmasına karar verdi.

İSVEÇ MAHKEMESİ, KARARI BOZDU

İsveç İdari Mahkemesi ise skandal bir karar aldı. Mahkeme, polisin Kur'an-ı Kerim yakma eylemini yasaklayan kararını bozdu. Mahkeme 'güvenlik riski endişelerinin' gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını belirtirken, Yargıç Eva-Lotta Hedin, "Polisin kararına yeterli destek sağlanamadı" ifadelerini kullandı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan İsveç İç Güvenlik Teşkilatı (Säpo) bu sabah 'terör eylemi' planladığından şüphelenilen 5 kişinin tutuklandığını açıkladı. Tutuklanan kişilerin Ocak ayında İsveç büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim yakma eylemi ile bağlantılı olduğu ifade edildi. Säpo terörle mücadele birimi başkan yardımcısı Susanna Trehorning, "Mevcut dava, İsveç Güvenlik Servisi'nin Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma olayıyla bağlantılı olarak üzerinde çalıştığı birkaç vakadan biri" diye konuştu.

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Rasmus Paludan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsveç skandal kararlarına yenisini ekledi! Polisin yasakladığı Kur'an yakma eylemini mahkeme iptal etti - Son Dakika


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