İsveç skandal kararlarına yenisini ekledi! Polisin yasakladığı Kur'an yakma eylemini mahkeme iptal etti

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakması Türkiye ile İsveç arasında tansiyonu yükseltti. Skandal eylemin ardından harekete geçen Türkiye, İsveç'in NATO müzakerelerini askıya aldı. Daha sonra yapılan açıklamada görüşmelerin 20 Şubat'ta yeniden başlayacağı duyuruldu.

POLİS KUR'AN-I KERİM YAKMA EYLEMLERİNİ YASAKLAMIŞTI

Rasmus Paludan'ın eyleminin ardından İsveç polisi geçtiğimiz ay İslam aleyhindeki eylemlerin ülkenin uluslararası çıkarlarına zarar verebileceği ve güvenlik endişesi oluşturabileceği gerekçesiyle 'Kur'an-ı Kerim yakma' eylemlerinin yasaklanmasına karar verdi.

İSVEÇ MAHKEMESİ, KARARI BOZDU

İsveç İdari Mahkemesi ise skandal bir karar aldı. Mahkeme, polisin Kur'an-ı Kerim yakma eylemini yasaklayan kararını bozdu. Mahkeme 'güvenlik riski endişelerinin' gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını belirtirken, Yargıç Eva-Lotta Hedin, "Polisin kararına yeterli destek sağlanamadı" ifadelerini kullandı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan İsveç İç Güvenlik Teşkilatı (Säpo) bu sabah 'terör eylemi' planladığından şüphelenilen 5 kişinin tutuklandığını açıkladı. Tutuklanan kişilerin Ocak ayında İsveç büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim yakma eylemi ile bağlantılı olduğu ifade edildi. Säpo terörle mücadele birimi başkan yardımcısı Susanna Trehorning, "Mevcut dava, İsveç Güvenlik Servisi'nin Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma olayıyla bağlantılı olarak üzerinde çalıştığı birkaç vakadan biri" diye konuştu.