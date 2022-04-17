Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası ülkede sular durulmuyor! - Son Dakika
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Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası ülkede sular durulmuyor!

17.04.2022 23:52

İsveç'in Linköping kentinde Rasmus Paludan'ın isimli Danimarka-İsveç asıllı aşırı sağcı vatandaşın Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından ülkede şiddet olayları boy gösterdi. Son 3 gündür polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmada 3 kişinin yaralandığı ve 17 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

İsveç'te son günlerde Kur'an - Kerim'in yakılmasının ardından şiddet olayları patlak verdi. Ülke geneline sıçrayan olaylarda polis ve göstericiler sıklıkla karşı karşıya geldi. Yaşanan çatışmalarda en az 17 kişi gözaltına alındı ve son 3 günde 3 kişi de yaralandı.

OLAYLAR ÜLKE GENELİNE SIÇRADI

Norrköping kentinde polisin uyarı ateşi açması sonucu 3 kişi yaralandı. İsveç'te Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) lideri aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan'ın geçtiğimiz perşembe günü Linköping kentindeki bir meydanda Kur'an-ı Kerim'i yakması sonrası ülkedeki birçok kentte şiddet olayları patlak verdi.

16 POLİS YARALANDI

Aşırı sağcılar ve karşı protestocular arasında çıkan olaylarda araçlar ateşe verilirken, aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Ülkenin doğusundaki Norrköping kentinde polisin, göstericileri dağıtmak için açtığı uyarı ateşinde 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Çıkan olaylarda çok sayıda aracın ateşe verildiği ve en az 17 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.Dün ülkenin güneyindeki Malmö kentinde Stram Kurs destekçilerinin düzenlediği miting sırasında ise bir otobüsün de aralarında bulunduğu çok sayıda araç ateşe verilmişti. Çıkan olaylarda şu ana kadar 16 polis yaralandı.

İRAN'DAN İSVEÇ'E NOTA

Geçtiğimiz perşembe gününden bu yana patlak veren olaylarda şu ana kadar 16 polisin yaralandığı ve çok sayıda polis aracının ateşe verildiği ifade edildi. İsveç Ulusal Polis Şefi Anders Thornberg dün yaptığı açıklamada, göstericilerin polis memurlarının hayatlarına kast ettiğini belirtmiş, "Daha önce şiddetli isyanlar gördük. Ama bu başka bir şey" demişti. İran, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırı nedeniyle İsveç'e nota verdi.

DAHA ÖNCE DE KUR'AN-I KERİM YAKMA EYLEMİNDE BULUNDU

Öte yandan Danimarka'da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020'de bir ay hapis cezasına çarptırılan Paludan, Fransa ve Belçika'nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde de benzer Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri planladığı biliniyor.

Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası ülkede sular durulmuyor!
Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası ülkede sular durulmuyor!
Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası ülkede sular durulmuyor!
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Arap ülkeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi Arap ülkeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi İsveç'te yakılan Kuran-ı Kerim ortalığı karıştırdı! Müslümanlar sokağa indi İsveç'te yakılan Kuran-ı Kerim ortalığı karıştırdı! Müslümanlar sokağa indi

Danimarka, Linköping, Polis, İsveç, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası ülkede sular durulmuyor! - Son Dakika


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