Üye Girişi
Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor - Son Dakika

Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor

03.11.2021 11:57
Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor

Bilim insanları giderek artan asteroit tehdidi sebebiyle düşünceli günler geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde bir asteroit dünyayı teğet geçtikten sonra fark edilebildi. Fakat yeni asteroitlerin Dünya'ya çarpmasından korkuluyor.

NASA, geçtiğimiz aylarda asteroit tehdidinin artık geçmişe göre çok daha ciddi bir boyuta ulaştığını belirterek, önlem amacıyla uzay aracını göğe fırlatmıştı. Önceki ay da Dünya'ya gelen bir asteroit günler sonra fark edilebilmişti. Çok geçmeden aynı durum tekrar yaşandı. 24 Ekim'de yer yüzünden sadece 3000 kilometre yüksekten geçti. Kaya büyüklüğündeki asteroit bu sefer Dünya'ya çarpmadı ancak yenileri bekleniyor.

GÜNDÜZ VAKTİ GEÇTİĞİ İÇİN GÖRÜLEMEDİ

Uzmanlar, asteroidin gündüz saatlerinde Dünya'nın yakınından geçtiği için fark edilemediği bilgisine yer verdi. Göktaşı ancak dört saat sonra Dünya'nın yörüngesinden çıktıktan sonra tespit edilebildi. Şimdilik küçük şekilde gelen asteroidin her hangi bir tehlike teşkil etmediği ancak daha büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpma durumunun artık çok ciddi olduğu belirtildi.

EN AZ 140 METRE UZUNLUĞUNDA OLMALI

Yetkililer, Dünya'nın asıl korkması gerektiği göktaşı hakkında da bilgiler verdi. Dünya'yı ve insanlığı tehdit edebilecek seviyedeki bir göktaşının en az 140 metre büyüklüğünde olması gerekiyor. Böyle bir göktaşı, düştüğü yerde ciddi sıkıntılara neden olabilir. Onun haricindeki göktaşları, yeryüzüne inene kadar parçalanıyor.

24 Ekim, Uzay, NASA, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi 11:58 TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı 11:52 Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı 11:48 Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı
11:35 "Eşime sarkıntılık yaptı" diyerek arkadaşını döverek öldürdü Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu 11:24 Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Meral Akşener 11:15 Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi
2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda 10:54 2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları 10:19 Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları

Son Dakika Haberleri
11:58 Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi
11:58 TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi
11:57 Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor
11:52 Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı
11:50 Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak
11:48 Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı
11:29 Dolar 9,64'ten işlem görüyor
11:27 Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı
11:27 Son dakika gündem haberleri! Son dakika güncel olaylar
11:15 Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi
Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi         
11:59
İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı         
11:57
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Patlama sonucu tek katlı bina çöktü: 1 kişi yaralandı Patlama sonucu tek katlı bina çöktü: 1 kişi yaralandı         
11:40
Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı         
11:27
Akşener, Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum         
11:19
Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi         
11:13
Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek         
10:26
Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı         
10:17
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış         
10:07
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler! Görüntüler tepki çekti Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler! Görüntüler tepki çekti         
10:02
Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi         
09:38
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 12:07:34. #1.11#
SON DAKİKA: Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement